Ab 5. Februar 2019 präsentiert sich 3sat, das gemeinsam von ZDF, ORF, SRG und ARD verantwortete Kultur- und Wissenschaftsprogramm, im neuen Erscheinungsbild. "Wichtig war uns im Kreis der 3sat-Partner, das Design zu modernisieren, ohne die Identität von 3sat zu verlieren", so Natalie Müller-Elmau, Koordinatorin 3sat beim Federführer ZDF: "Der 3sat-Anspruch, inspiriert und informiert die Welt erleben, bleibt bestehen, zeigt sich aber in Zukunft mit mehr Leichtigkeit und Offenheit. Zielsetzung ist, die Seriosität der Marke 3sat zu erhalten und gleichzeitig neue Publika anzusprechen."



Das 3sat-Logo ist Mittelpunkt des neuen Senderdesigns: Die 3 setzt sich nun aus drei Teilen zusammen, die in den On-air-Elementen spielerisch auseinandergehen und sich immer wieder zu einer Einheit zusammenfügen. Eine eigens für 3sat entwickelte Schrift ersetzt nun die seit Sendestart benutzte "Gill sans". Beibehalten werden der langjährige Claim "anders fernsehen" sowie die Farbe Rot.



"Das neue 3sat-Design ist eine evolutionäre Fortentwicklung. Es soll durch eine intelligente und unverwechselbare Inszenierung den Markenkern von 3sat neu visualisieren", erklärt ZDF-Marketing-Chef Thomas Grimm. Mit dem neuen Erscheinungsbild positioniere sich 3sat klar als das sympathische und zugängliche Kultur- und Wissenschaftsprogramm von Deutschland, Österreich und der Schweiz.



Das Design wurde von der Münchner Agentur BDA Creative GmbH entwickelt. Beim ZDF hat das 3sat-Team im Marketing die Entstehung des Erscheinungsbildes betreut.



3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARD



