MAX 21 AG: Dr. Frank Wermeyer neuer Vorstand der MAX 21 AG DGAP-Ad-hoc: MAX21 AG / Schlagwort(e): Personalie MAX 21 AG: Dr. Frank Wermeyer neuer Vorstand der MAX 21 AG 24.01.2019 / 15:09 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. MAX21 AG: DR. FRANK WERMEYER WIRD NEUER VORSTAND DER MAX 21 AG Ad-hoc Mitteilung nach Art. 17 der EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR) - Nicht zur Verteilung, Veröffentlichung oder Weiterleitung in die USA, Australien, Kanada und Japan - Weiterstadt, 24. Januar 2019 - Herr Dr. Frank Wermeyer wird zum 01.04.2019 neuer Vorstand der MAX 21 AG. Der Aufsichtsrat der MAX 21 AG hat Herrn Dr. Wermeyer am 24. Januar 2019 bis zum Ablauf des 31.03.2022 zum weiteren Vorstandsmitglied bestellt. Daneben bleibt Herr Nils Manegold weiterhin für eine Übergangszeit bis spätestens zum 30. Juni 2019 Vorstand. Herr Dr. Wermeyer wird zusätzlich weiterhin Geschäftsführer der Binect GmbH, einer 100%-Tochtergesellschaft der MAX 21 AG, bleiben. MAX 21 AG Die MAX 21 AG ist eine Technologie-Holding, die sich in den Branchen Postdienstleistung, IT-Security, Cloud-Services sowie IT-Dienstleistungen positioniert. Die exakte thematische Ausrichtung innerhalb dieser Branchen wird dabei vorgegeben durch die beiden Flaggschiffe im Portfolio der MAX 21. Die MAX 21 AG ist im Scale (Open Market) an der Frankfurter Börse notiert (Börsenkürzel: MA1; Wertpapierkennnummer: A0D88T; ISIN: DE000A0D88T9). Ansprechpartner für Presse- und Investorenanfragen MAX 21 AG Nils Manegold, Vorstand Tel.: +49 6151 62910-0 Fax: +49 6151 62910-29 E-Mail: presse@max21.de Internet: www.max21.de 24.01.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: MAX21 AG Robert-Koch-Straße 9 64331 Weiterstadt Deutschland Telefon: +49 (0)6151 62910-0 Fax: +49 (0)6151 62910-29 E-Mail: investoren@max21.de Internet: www.max21.de ISIN: DE000A0D88T9 WKN: A0D88T Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 769241 24.01.2019 CET/CEST ISIN DE000A0D88T9 AXC0230 2019-01-24/15:10