In unserem heutigen Beitrag wollen wir unseren Blick mal etwas schweifen lassen. Es geht heute nicht darum, ob die US-Wirtschaft in eine Rezession einbiegt oder darum, welche Auswirkungen der Brexit haben könnte. Es geht auch nicht darum, in welche Richtung der DAX sich bewegen könnte. Wir sprechen heute mit Alex Fischer - einige kennen Alex vielleicht noch von seinem Blog "Reich-mit-Plan" oder von "Dividendenalarm". Alex hat im August einen großen Schritt gewagt. Er hat sich und seine Familie in Deutschland abgemeldet und sich auf Langzeitreise begeben. Aber wie finanziert er das eigentlich?