=== 07:00 CH/Givaudan SA, Jahresergebnis, Vernier 07:30 SE/Telefon AB LM Ericsson, Ergebnis 4Q, Stockholm 08:00 DE/Kohlekommission, Beratungen über Abschlussbericht, Berlin *** 08:00 GB/Vodafone Group plc, Trading Update 3Q, Newbury *** 10:00 DE/ifo-Geschäftsklimaindex Januar PROGNOSE: 100,6 zuvor: 101,0 Lagebeurteilung PROGNOSE: 104,3/ zuvor: 104,7 Geschäftserwartungen PROGNOSE: 97,0 zuvor: 97,3 10:00 DE/Oberlandesgericht Stuttgart, Verhandlung Schutz- gemeinschaft für Bankkunden vs. Mercedes Benz Bank AG zu Verbraucherdarlehensverträgen (bundesweit erster Termin in einem Musterfeststellungsverfahren) *** 10:00 EU/EZB, Ergebnis der Umfrage "Survey of Professional Forecasters" 1Q 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Dezember (Veröffentlichung wegen Shutdown unsicher) PROGNOSE: +1,5% gg Vm zuvor: +0,8% gg Vm *** 15:00 BE/Geschäftsklimaindex Januar PROGNOSE: -1,5 Punkte zuvor: -0,9 Punkte *** 16:00 US/Neubauverkäufe Dezember (Veröffentlichung wegen Shutdown unsicher) PROGNOSE: +6,6% gg Vm Oktober: -8,9% gg Vm - DE/Uniper SE, Fortsetzung der Tarifverhandlungen mit Verdi und IG BCE - DE/SMA Solar Technology AG, Kapitalmarkttag, Kassel - CH/World Economic Forum (WEF), Abschluss Jahrestreffen (seit 22.1.), Davos - EU/Ratingüberprüfungen für Deutschland (Fitch und Moody's), EFSF (DBRS), ESM (DBRS), Malta (Moody's), Niederlande (DBRS), Slowakei (S&P) ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

January 24, 2019 08:48 ET (13:48 GMT)

