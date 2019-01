Die US-Börsen werden am Donnerstag uneinheitlich erwartet, nachdem Handelsminister Wilbur Ross den Hoffnungen der Anleger auf einen schnellen Deal mit China einen kräftigen Dämpfer verpasste. Während der Dow Jones und der Nasdaq, angetrieben von Gewinnen bei Intel, wohl mit kleinen Plus in die Sitzung starten, notiert der marktbreite Standard & Poor's 500 leicht im Minus. Marktbeobachter verweisen auf die laufende Quartalssaison, von der sie sich Rückschlüsse auf die gesamtwirtschaftliche Lage in Amerika erhoffen. Nach Handelsende öffnen unter anderem Intel und Starbucks die Bücher. Alle weiteren Entwicklungen im Video.

Den vollständigen Artikel lesen ...