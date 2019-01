Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Jungheinrich von der "Least Preferred List" gestrichen. Die Einstufung beließ Analyst Hans-Joachim Heimbürger in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auf "Hold" mit einem Kursziel von 22 Euro. Der Experte verwies darauf, dass Finanzchef Volker Hues auf einer Konferenz des Analysehauses eine "starke Präsentation" abgehalten und einen optimistischen Ton für den Gabelstapler-Markt angestimmt habe./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.01.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

AXC0242 2019-01-24/15:32