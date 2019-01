curasan AG: Zulassung für Osbone in Japan DGAP-News: curasan AG / Schlagwort(e): Zulassungsgenehmigung curasan AG: Zulassung für Osbone in Japan 24.01.2019 / 15:35 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Zulassung des synthetischen Knochenaufbaumaterials Osbone - Erweitertes Produktportfolio für japanischen Markt Kleinostheim, 24. Januar 2019 - Die curasan AG (ISIN: DE0005494538), ein führender Spezialist für Medizinprodukte aus dem Bereich der Orthobiologie, hat die Nachricht erhalten, dass die Japanische Agentur für Arzneimittel und Medizinprodukte (Pharmaceutical and Medical Devices Agency - PMA) die Zulassung für Osbone zum Vertrieb für den dortigen Markt erteilt hat. Das in Japan besonders komplizierte Zulassungsverfahren wurde innerhalb des erwarteten Zeitrahmens erfolgreich abgeschlossen. Damit kann der japanische Vertriebspartner der curasan AG, die Firma Hakuho Co. Ltd. neben Cerasorb M Granulat ein weiteres Produkt anbieten. Osbone ist ein rein synthetisches Material und somit frei von Risiken für Allergien und Krankheitsübertragung. Es besteht aus Hydroxylapatit, das eine besonders hohe Porosität aufweist, vergleichbar dem menschlichen Knochen. Osbone besitzt zusätzlich eine hohe Volumenstabilität und kann daher sofort belastet werden. Diese Eigenschaft ist ein wichtiges Kriterium bei der Positionierung im Markt. Wettbewerbsprodukte verfügen ebenfalls über diese Stabilität, bestehen jedoch aus tierischem Hydroxylapatit. Die Vorbereitungen für die Markteinführung laufen bereits. Diese ist für Ende des ersten Quartals geplant. Aufgrund der Komplexität der Einführungs- und Listungsabläufe werden im ersten Jahr keine signifikanten Umsätze erwartet. Kontakt curasan AG: Andrea Weidner Investor Relations & Corporate Communications +49 6027 40 900-51 ir@curasan.com Über die curasan AG: curasan entwickelt, produziert und vermarktet Biomaterialien und andere Medizinprodukte aus dem Bereich der Knochen- und Geweberegeneration. Als Branchenpionier hat sich das Unternehmen vor allem auf biomimetische Knochenregenerationsmaterialien spezialisiert, die im Dentalbereich, der Kiefer- und Gesichtschirurgie sowie in der Orthopädie und Wirbelsäulenchirurgie eingesetzt werden. Dabei handelt es sich um Materialien, die biologische Strukturen nachahmen. Zahlreiche Patente und eine umfangreiche Liste an wissenschaftlichen Dokumentationen belegen den klinischen Erfolg der Produkte und die hohe Innovationskraft von curasan. Weltweit profitieren klinische Anwender im Dental- und Orthopädiebereich vom hochwertigen und anwenderorientierten Portfolio des Technologieführers. Das Unternehmen unterhält seinen eigenen High-Tech Forschungs-, Entwicklungs- und Produktionsstandorts in Frankfurt/Main. Neben dem Stammsitz betreibt der Konzern eine Tochtergesellschaft, curasan Inc., in Wake Forest, nahe Raleigh, N.C, USA. curasans innovative Produkte sind von der US Food and Drug Administration (FDA) und vielen anderen internationalen Behörden zertifiziert und in rund 50 Ländern weltweit erhältlich. Die Aktien der curasan AG sind im General Standard an der Frankfurter Börse gelistet (ISIN: DE 000 549 453 8). 24.01.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: curasan AG Lindigstraße 4 63801 Kleinostheim Deutschland Telefon: 06027/40 900 0 Fax: 06027/40 900 29 E-Mail: info@curasan.de Internet: www.curasan.de ISIN: DE0005494538 WKN: 549453 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 769287 24.01.2019 ISIN DE0005494538 AXC0244 2019-01-24/15:35