Auburn Hills, Michigan (ots/PRNewswire) - TI Automotive, ein weltweit führender Anbieter von Flüssigkeitssystemen für die Automobilindustrie, hat die Ernennung von Stefan Rau zum Executive Vice President des Bereichs Fluid Carrying Systems bekanntgegeben. In dieser Funktion wird er TI Automotives Geschäftsbereich Fluid Carrying Systems leiten, der Produkte für Wärmeregelung, Antriebsstrang sowie Brems- und Kraftstoffleitungen entwickelt und produziert.



"Wir freuen uns, dass Stefan Rau diese Führungsposition übernimmt. Mit seiner fundierten technischen und betriebswirtschaftlichen Expertise wird er den Erfolg unseres Geschäftsbereichs Fluid Carrying Systems vorantreiben", sagte Bill Kozyra, President und Chief Executive Officer. "Mit seiner operativen Erfahrung im Automobilsektor werden wir auch in Zukunft erfolgreich die Bedürfnisse unserer Kunden erfüllen und übertreffen."



Rau stieg 2002 als Betriebsleiter der deutschen Standorte in Neunkirchen und Heidelberg bei TI Automotive ein. Schnell wurde er in verschiedene operative und technische Positionen befördert und diente zuletzt als Geschäftsführer von Fluid Carrying Systems Europe. Bevor er zu TI Automotive kam, war er in technischen Funktionen bei Faurecia und Michels GmbH beschäftigt. Rau hat einen Abschluss als Diplom-Ingenieur von der Universität Saarbrücken (Deutschland).



Er löst Steve Taylor ab, der seit 2014 als Executive Vice President diente und in Erwartung seines Ruhestands Ende dieses Jahres abtrat.



Informationen zu TI Automotive



TI Automotive ist ein weltweit führender Hersteller von Systemen für die Lagerung, Beförderung und Zufuhr von Flüssigkeiten, die hauptsächlich für den leichten Automobilmarkt bestimmt sind. Mit fast 100 Jahren Erfahrung in der Entwicklung von Flüssigkeitssystemen für die Automobilindustrie betreibt TI Automotive Produktionsstätten an 118 Standorten in 28 Ländern, die alle wichtigen globalen OEMs beliefern.



Weitere Informationen finden Sie unter www.tiautomotive.com.



Pressekontakt: Domenic Milicia Chief HR & Communications Officer dmilicia@us.tiauto.com +1-248-296-8400