Leipzig/Berlin (ots) - Der Fernreise-Spezialist SunTrips komplettiert sein Produktportfolio und bietet ab sofort auch Rundreisekombis und Pakete in die USA an.



Nichts ist unmöglich - das ist das Konzept der innovativen Buchungstechnologie von SunTrips, welche jetzt auch für die Destination USA verfügbar ist. Nachdem SunTrips sich als langjähriger Asien-Spezialist einen Namen gemacht hat, wurde die Produktpalette im vergangenen Jahr zunächst um Australien & Ozeanien, Südafrika sowie Süd- und Mittelamerika erweitert. So etablierte SunTrips sich zum Fernreise-Spezialisten. Jetzt geht der Veranstalter noch einen Schritt weiter und komplettiert mit den USA seine Produktpalette.



Sowohl Reisebüros als auch Endkunden profitieren von der einfachen Bedienbarkeit der modernen Buchungstechnologie und den zahllosen Möglichkeiten, Stopover, Rundreisen, Fly & Drive, Badeaufenthalte, Citybreaks und viele weitere Bausteine miteinander zu einer unver-gesslichen USA-Reise zu kombinieren.



Als Orientierungshilfe bietet der Fernreiseveranstalter eine große Auswahl an vorgefertigten Paketen und Reiseideen für die USA, die individuell anpassbar oder direkt buchbar sind. Außerdem bietet das System die Möglichkeit, Bausteine und Leistungen individuell in mehreren Zielen und in Echtzeit zu kombinieren.



Die Vielfalt an möglichen Reisekombinationen in den USA ist endlos: Für Spontane und Individualreisende stehen Fly & Drive oder individuell veränderbare Mietwagenrundreisen zur Verfügung. Dabei wird die Route selbst bestimmt und das Gefühl der Freiheit im Urlaub genossen.



Neben der Möglichkeit, einen USA-Urlaub komplett individuell zu planen, bietet SunTrips auch Busrundreisen mit garantierten wöchentlichen Abfahrten an: auf der 12-tägigen Rundreise "Highlights der Ostküste USA & Kanada" ab/bis New York lassen sich die Highlights der Ost-küste und Kanadas entdecken, auf der 2-wöchigen Busrundreise "Highlights der Westküste" werden die schönsten Städte der Westküste und zahlreiche Nationalparks ab/bis Los Angeles erkundet und auf der 9-tägigen Rundreise "Florida Explorer" ab/bis Miami können Gäste die Highlights des Sunshine States erleben.



Von der Abholung am Flughafen bis zur Reiseroute begeben die Gäste sich auf den geführten Busrundreisen in die Hände der erfahrenen Experten vor Ort. Alle geführten Busrundreisen können einzeln (ohne Flug), mit Flug und mit Vor- und Nachaufenthalten gebucht und kombi-niert werden.



Als Alternative zur Fortbewegung mit dem Mietwagen, dem Flugzeug oder dem Bus hat SunTrips die größte amerikanische Bahngesellschaft AMTRAK angebunden. Buchungen der Zugverbindungen sind im System so einfach wie eine Flugbuchung möglich und bieten eine schnelle und komfortable Fortbewegung von Ort zu Ort.



Die Möglichkeit, Sportevents und Aktivitäten zu kombinieren macht aus jeder Reiseidee ein Highlight. Hubschrauberrundflüge, Eintrittskarten für Sehenswürdigkeiten, Broadwayshows in New York City... die Auswahl bei SunTrips ist groß!



Alexander Sieland, Brand Manager von SunTrips sagt zu der Produkterweiterung: "Nordamerika in unser Portfolio aufzunehmen war der logische Schritt, um SunTrips als Fernreise-Spezialisten global aufzustellen. Die USA ist so vielfältig und umfasst unzählige Möglichkeiten, die sich mit unserem innovativen Buchungssystem unkompliziert zu einzigartigen Urlaubserlebnissen zusammenstellen lassen. Besonders beliebt sind auch unsere Stopover-Kombinationen, in denen man zum Beispiel einige Tage in New York City verbringt und im Anschluss nach Miami zum Baden weiterfliegt."



Zur Buchung und Planung können sich Interessierte im Reisebüro Ihres Vertrauens beraten lassen oder finden mehr Infos auf www.suntrips.de.



Über SunTrips - Fernreisen. Für Dich gemacht.



SunTrips Reisen wurde 1994 gegründet und hat sich im Laufe der Zeit zu einem der führenden Kombireise-Veranstalter für Asien und den Indischen Ozean entwickelt. Seit der Übernahme der Marke durch die Leipziger LMX Touristik GmbH Ende 2016 wurde SunTrips konsequent zum Fernreiseveranstalter mit weltweitem Portfolio ausgebaut. Die Produktpalette besteht heute aus individuell konfi-gurierbaren Kombinationsreisen und Rundreise-Kombinationen in vielen Fernreise-Destinationen, u.a. in Südostasien, Indien & Indischer Ozean, Mittel- und Südamerika, Karibik, Australien & Neuseeland, Afrika und den Vereinigten Staaten von Amerika. Weitere Informationen unter www.suntrips.de



OTS: LMX Touristik GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/130099 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_130099.rss2



Pressekontakt: Alexander Sieland Brand Director



Berliner Strasse 53 10713 Berlin Email: a.sieland@lmx-touristik.de Tel.: 030-88711720 oder 0171-6211836