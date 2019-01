Das serbische Portfolio von EMX Royalty beinhaltet ein echtes Schmuckstück. Denn die Kanadier halten einen Royalty für einen Teil des Timok-Kupferprojekts. Deren Betreiber Nevsun Resources wurde erst im vergangenen Jahr von der chinesischen Zijin Mining geschluckt.

Kasse prall gefüllt

Im vergangenen Jahr gelang EMX Royalty (1,50 CAD | 0,97 Euro; CA26873J1075) der erste große Verkauf aus seinem Portfolio. Die auf Royalties und Explorationen spezialisierte Rohstoffgesellschaft verkaufte seinen 42 Prozent-Anteil an IG Copper, dem Betreiber des Kupferprojekts Malmyzh, an eine russische Mining-Gesellschaft. Dadurch flossen der EMX stolze 68 Mio. US-Dollar zu, was mehr als zwei Drittel des Börsenwerts abdeckt. Doch das muss nicht der letzte große Deal sein. Der Blick richtet sich nun vor allem auf Serbien. Denn dort hält man einen Net Smelter Royalty (NSR) in Höhe von 0,5 Prozent am Cukaru Peki-Kupfervorkommen des Timok-Projekts. Dabei handelt es sich um eines der aussichtsreichsten Kupferprojekte der Welt.

Wettbieten um Timok-Projekt

Das war auch vielen Kupferproduzenten nicht entgangen, die händeringend nach Übernahmeobjekten suchen (mehr hier). Und so kam es zu einem Wettbieten zwischen der schwedisch-kanadischen Lundin Mining und Zijin Mining aus China zur Übernahme von Timoks Eigentümer Nevsun Resources (mehr hier) Am Ende setzten sich die Asiaten durch und legten im Rahmen der Übernahme 1,41 Mrd. Dollar in bar auf den Tisch. Bei dieser Offerte streckte Lundin die Waffen.

Chinas Interesse an Kupfervorkommen

Für EMX ...

Den vollständigen Artikel lesen ...