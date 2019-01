Der Lichttechnik-Konzern Osram baut nach einem Umsatz- und Gewinneinbruch im ersten Quartal rund 300 Arbeitsplätze ab. Davon betroffen ist das Stammwerk der Halbleiter-Sparte Opto Semiconductors in Regensburg, in dem 2800 Beschäftigte arbeiten, wie ein Sprecher am Donnerstag bestätigte. In der Sparte war der Umsatz zwischen Oktober und Dezember...

Den vollständigen Artikel lesen ...