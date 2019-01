B.R.A.I.N. Biotechnology Research And Information Network AG: BRAIN AG schlägt der Hauptversammlung Kandidaten zur Neuwahl in den Aufsichtsrat vor DGAP-News: B.R.A.I.N. Biotechnology Research And Information Network AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Personalie B.R.A.I.N. Biotechnology Research And Information Network AG: BRAIN AG schlägt der Hauptversammlung Kandidaten zur Neuwahl in den Aufsichtsrat vor 24.01.2019 / 16:36 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. BRAIN AG schlägt der Hauptversammlung Kandidaten zur Neuwahl in den Aufsichtsrat vor Zwingenberg 24. Januar 2019 Das Bioökonomieunternehmen BRAIN AG hat heute die Einladung für ihre am 7. März 2019 stattfindende ordentliche Hauptversammlung im Bundesanzeiger und auf der Unternehmenswebsite veröffentlicht. Auf der Hauptversammlung sind neben anderen Tagesordnungspunkten zwei der sechs Aufsichtsratsmitglieder der BRAIN AG neu zu wählen. Die Amtszeiten des Aufsichtsratsvorsitzenden, Dr. Ludger Müller, sowie des Aufsichtsratsmitgliedes Christian Körfgen enden planmäßig mit Beendigung der bevorstehenden Hauptversammlung. Beide stehen auf eigenen Wunsch aus alters- bzw. gesundheitsbedingten Gründen für eine weitere Amtszeit nicht mehr zur Verfügung. Der Hauptversammlung werden zwei neue Kandidaten für die Wahl in den Aufsichtsrat vorgeschlagen. Die beiden neuen Kandidaten sind Prof. Dr. Bernhard Hauer und Dr. Michael Majerus. Der Kandidat Prof. Dr. Bernhard Hauer ist Molekularbiologe. Er verfügt über langjährige Forschungserfahrung u.a. zu den Themen Biokatalyse und Enzymentwicklung. Seit 2009 leitet er das Institut für Biochemie und Technische Biochemie an der Universität Stuttgart. Der Kandidat Dr. Michael Majerus ist Wirtschaftswissenschafter und war in mehreren Technologieunternehmen in leitender Position tätig. Seit Juli 2014 ist er Finanzvorstand der SGL Carbon SE. Der Aufsichtsrat hat bei der Auswahl der beiden zur Wahl stehenden Kandidaten sein besonderes Augenmerk auf Kontinuität, Erfahrung und notwendige Expertise gelegt, und zwar insbesondere auch hinsichtlich der unabdingbaren Branchen-, Fach- und Unternehmenskenntnisse der Kandidaten, welche für die Ausübung des angestrebten Aufsichtsratsmandats wesentlich sind. Die Wahlvorschläge für die Hauptversammlung berücksichtigen die vom Aufsichtsrat für seine Zusammensetzung beschlossenen Ziele. Bei den am Ende der Hauptversammlung am 7. März 2019 ausscheidenden Aufsichtsräten Dr. Ludger Müller und Christian Körfgen bedanken sich sowohl der amtierende Aufsichtsrat sowie der gesamte Vorstand der Gesellschaft schon heute für die langjährige, erfolgreiche und stets vertrauensvolle Zusammenarbeit. Nähere Einzelheiten zur Hauptversammlung sowie zu den Wahlvorschlägen für den Aufsichtsrat sind auf der Internetseite www.brain-biotech.de/investor-relations/hauptversammlungen veröffentlicht. Über BRAIN Die B.R.A.I.N. Biotechnology Research and Information Network AG (BRAIN AG; ISIN DE0005203947 / WKN 520394) gehört in Europa zu den technologisch führenden Unternehmen auf dem Gebiet der industriellen Biotechnologie, der Kerndisziplin der Bioökonomie. So identifiziert BRAIN bislang unerschlossene, leistungsfähige Enzyme, mikrobielle Produzenten-Organismen oder Naturstoffe aus komplexen biologischen Systemen, um diese industriell nutzbar zu machen. Aus diesem "Werkzeugkasten der Natur" entwickelte innovative Lösungen und Produkte werden bereits erfolgreich in der Chemie sowie in der Kosmetik- und Nahrungsmittelindustrie eingesetzt. Das Geschäftsmodell der BRAIN steht heute auf zwei Säulen: "BioScience" und "BioIndustrial". Die Säule "BioScience" umfasst das zumeist auf exklusiver Basis abgeschlossene Kollaborationsgeschäft der BRAIN AG mit Industriepartnern. Die zweite Säule "BioIndustrial" umfasst die Entwicklung und Vermarktung von eigenen Produkten und aktiven Produktkomponenten der BRAIN. Weitere Informationen finden Sie unter www.brain-biotech.de. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Auffassungen, Erwartungen und Annahmen des Managements der BRAIN AG wider und basieren auf Informationen, die dem Management zum gegenwärtigen Zeitpunkt zur Verfügung stehen. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten keine Gewähr für den Eintritt zukünftiger Ergebnisse und Entwicklungen und sind mit bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten verbunden. Die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse der BRAIN AG und der BRAIN-Gruppe und Entwicklungen betreffend die BRAIN AG und der BRAIN-Gruppe können daher aufgrund verschiedener Faktoren wesentlich von den hier geäußerten Erwartungen und Annahmen abweichen. Zu diesen Faktoren gehören insbesondere Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und der Wettbewerbssituation. Darüber hinaus können die Entwicklungen auf den Finanzmärkten und Wechselkursschwankungen sowie nationale und internationale Gesetzesänderungen, insbesondere in Bezug auf steuerliche Regelungen, sowie andere Faktoren einen Einfluss auf die zukünftigen Ergebnisse und Entwicklungen der BRAIN AG haben. Die BRAIN AG übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Mitteilung enthaltenen Aussagen zu aktualisieren. 24.01.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: B.R.A.I.N. Biotechnology Research And Information Network AG Darmstädter Straße 34-36 64673 Zwingenberg Deutschland Telefon: +49 (0) 62 51 / 9331-0 Fax: +49 (0) 62 51 / 9331-11 E-Mail: ir@brain-biotech.de Internet: www.brain-biotech.de ISIN: DE0005203947 WKN: 520394 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 769073 24.01.2019 ISIN DE0005203947 AXC0264 2019-01-24/16:36