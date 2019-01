Franziska Schimke blickt in dieser Sendung auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen.



Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise Evotec wieder. Der Konzern hat eine Meilensteinzahlung in Höhe von zwei Millionen Dollar von Second Genome erhalten. Evotec und Second Genome arbeiten seit 2015 im Rahmen einer Forschungs- und Entwicklungspartnerschaft zusammen, deren Ziel es ist, neue Mikrobiom-basierte Wirkstoffkandidaten zu identifizieren. Bei den Verkäufen steht Aixtron an der Spitze. Die deutschen Chip-Aktien Aixtron, Siltronic und Infineon profitieren heute von guten Vorgaben aus dem Ausland. Mit Lam Research, SK Hynix, STMicroelectronics, Texas Instruments und Xilinx haben gleich fünf Player aus dem Halbleiter-Sektor gute Quartalszahlen gemeldet.