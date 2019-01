Morgen erscheint die neue Ausgabe des Anlegermagazins DER AKTIONÄR am Kiosk. Als ePaper ist sie bereits erhältlich.



Martin Weiß stellt zusammen mit Andreas Deutsch die wichtigsten Themen vor. In der Titelstory geht es diesmal um die besten deutschen Aktien. Die Redaktion stellt ihre Favoriten aus DAX, TecDAX, MDAX und Co. vor. Zudem berichten die beiden Experten über den Start der 3. Staffel "Monster Trades".