Einstellung Aufnahme

ISIN Name "Einstellung mit Ablauf:" ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

CA61186P2017 Montan Mining Corp. 24.01.2019 CA31622P1071 Montan Mining Corp. 25.01.2019 Tausch 1:1

US03832V3078 Apricus Biosciences Inc. 24.01.2019 US81577F1093 Apricus Biosciences Inc. 25.01.2019 Tausch 30:1