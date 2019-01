Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-News: trading-house.net AG / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung trading-house.net AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 27.02.2019 in Lietzenburger Straße 107, 10707 Berlin mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG 2019-01-24 / 16:16 Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. trading-house.net AG Berlin AG Berlin (Charlottenburg), HRB 70512 B Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der am 27. Februar 2019, um 10 Uhr in den Geschäftsräumen der Gesellschaft in der Lietzenburger Straße 107, 10707 Berlin, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung der trading-house.net AG ein. _Tagesordnung_ TOP 1: *Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der trading-house.net AG zum 30. Juni 2018 sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017/2018* TOP 2: *Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017/2018* Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem im Geschäftsjahr 2017/2018 amtierenden Mitglied des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017/2018 Entlastung zu erteilen. TOP 3: *Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017/2018* Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2017/2018 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017/2018 Entlastung zu erteilen. TOP 4: *Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017/2018* Der Aufsichtsrat schlägt vor Heßler Mosebach Schwanthalerstr. 38 60596 Frankfurt am Main zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2017/2018 zu wählen. Unterlagen Der Jahresabschluss zum 30. Juni 2018 sowie der Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017/2018 liegen von der Einberufung der Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen der Gesellschaft (Lietzenburger Straße 107, 10707 Berlin) zur Einsicht der Aktionäre aus. Ferner sind die genannten Unterlagen auch auf der Homepage der Gesellschaft (http://www.trading-house.net im Bereich 'Investor Relations'/'Berichte') zugänglich. Zusätzlich liegen die genannten Unterlagen während der Hauptversammlung zur Einsichtnahme durch die Aktionäre aus. Auf Verlangen wird jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos eine Abschrift sämtlicher vorgenannter Unterlagen zugesandt. Teilnahmevoraussetzungen Zur Teilnahme an der Hauptversammlung, zur Ausübung des Stimmrechts und zur Stellung von Anträgen sind gem. § 7 Abs. 4 der Satzung unserer Gesellschaft diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich bei der Gesellschaft unter trading-house.net AG Hauptversammlungsservice Lietzenburger Str. 107 D-10707 Berlin Fax: + 49-30-59 00 911 99 E-Mail: hauptversammlung@trading-house.net unter Nachweis ihres Aktienbesitzes so rechtzeitig angemeldet haben, dass der Gesellschaft die Anmeldung spätestens bis zum Ablauf des *20. Februar 2019* zugeht (Anmeldefrist). Der Aktienbesitz muss durch eine Bestätigung des depotführenden Instituts oder, sofern Aktien nicht in Depots gehalten werden, durch einen von der Gesellschaft ausgestellten Beleg aus dem Aktienbuch der Gesellschaft, nachgewiesen werden; dieser Nachweis hat sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung (Nachweisstichtag), das heißt auf den *6. Februar 2019* (0:00 Uhr) zu beziehen. Die Anmeldung und der Nachweis über den Anteilsbesitz bedürfen der Textform und müssen in deutscher oder englischer Sprache abgefasst sein. Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Versammlung und die Ausübung des Stimmrechts als Aktionär nur, wer den Nachweis des Anteilsbesitzes erbracht hat. Die Berechtigung zur Teilnahme und der Umfang des Stimmrechts bemessen sich dabei ausschließlich nach dem Anteilsbesitz des Aktionärs zum Nachweisstichtag. Mit dem Nachweisstichtag geht keine Sperre für die Veräußerbarkeit des Anteilsbesitzes einher. Auch im Fall der vollständigen oder teilweisen Veräußerung des Anteilsbesitzes nach dem Nachweisstichtag ist für die Teilnahme und den Umfang des Stimmrechts ausschließlich der Anteilsbesitz des Aktionärs am Nachweisstichtag maßgeblich, d. h. Veräußerungen von Aktien nach dem Nachweisstichtag haben keine Auswirkungen auf die Berechtigung zur Teilnahme und auf den Umfang des Stimmrechts. Entsprechendes gilt für den Zuerwerb von Aktien nach dem Nachweisstichtag. Personen, die zum Nachweisstichtag noch keine Aktien besitzen und erst danach Aktionär werden, sind nicht teilnahme- und stimmberechtigt. Der Nachweisstichtag hat keine Bedeutung für die Dividendenberechtigung. Anträge von Aktionären Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126, 127 AktG sind ausschließlich an die nachfolgend genannte Anschrift zu richten: trading-house.net AG Hauptversammlungsservice Lietzenburger Str. 107 D-10707 Berlin Fax: + 49-30-59 00 911 99 Berlin, im Januar 2019 *trading-house.net AG* _Der Vorstand_ 2019-01-24 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. 