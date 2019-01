"Wir sehen nicht nur eindeutige charttechnische Indizien dafür, dass der Solarsektor nach seiner fast 10-jährigen Baisse nun endgültig den Boden erreicht hat. Dafür sprechen auch die Fundamentaldaten. Nach einer zweijährigen Phase rapide fallender Preise scheinen die Überkapazitäten der Solarbranche nun abgebaut. Das zuverlässigste Signal für diese Entwicklung bot in der zweiten Novemberhälfte eine erste Preiserholung für Solarprodukte wie Siliziumwafer, Zellen und Module. Einige Industriekontakte in Taiwan berichteten uns sogar von solch extremer Knappheit, die sie so noch nie erlebt hatten."

