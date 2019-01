München (ots) - Immer größer wird die Zahl der Lungenfachärzte, die die festgelegten Feinstaub- und Stickoxid-Grenzwerte und damit auch die daraus resultierenden Fahrverbote für Dieselfahrzeuge, für willkürlich hält. Ein Experte sprach sogar von einem "Witz" und "Hysterie", ein anderer sagte, die Grenzwerte hätten "keine wissenschaftliche Grundlage" und seien "völlig unsinnig". Damit verdichten sich die Hinweise, dass wieder einmal Brüsseler und Berliner Bürokraten - ungetrübt von jeder Kompetenz und befeuert von pseudo-ökologischen Kreuzzüglern - weit übers Ziel hinausgeschossen sind.



Die Bayernpartei fordert alle diese Grenzwerte auf den Prüfstand zu stellen und unabhängig(!) untersuchen zu lassen. Bis dahin ist auf Fahrverbote, die auch etwa kleine Handwerksbetriebe in ihrer Existenz bedrohen, zu verzichten.



Der Landesvorsitzende der Bayernpartei, Florian Weber, kommentierte: "Für mich sind diese Fahrverbote aufgrund wohl willkürlicher fake-news-Grenzwerte Ausfluss totalitären Denkens. Beinahe amüsant könnte man es finden, dass diese am vehementesten von den Champagner-Ökologen gefordert werden, die immer ganz genau wissen, was alle anderen besser machen können. Sich selbst aber keine Beschränkungen - etwa bei Fernreisen - auferlegen.



Leider ist das aber nur beinahe amüsant, denn die Auswirkungen auf die wirtschaftlich Schwächeren können sehr wohl gravierend sein, während die Gutsituierten einfach auf das gehypte Elektroauto umsteigen, das den Dreck eben woanders macht."



