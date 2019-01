Frankfurt am Main (ots) - "Schule 2019 - Zukunft gestalten!", so lautet das Motto der Frühjahrstagung des Deutschen Lehrertages, der am 21. März 2019 im Rahmen der Leipziger Buchmesse stattfinden wird.



Wie Unterricht in Schule heute und morgen gestaltet werden kann, das vermitteln beim Deutschen Lehrertag 2019 32 praxisorientierte Einzelveranstaltungen, aus denen Teilnehmerinnen und Teilnehmer individuell wählen können. Angeboten werden sowohl fach- und schulformspezifische als auch -übergreifende Veranstaltungen, etwa zu den Themen Lehrergesundheit und Digitalisierung.



Zum Auftakt des Deutschen Lehrertages 2019 erwartet Teilnehmerinnen und Teilnehmer nach einem Eröffnungsgespräch zwischen dem Bundesvorsitzenden des VBE, Udo Beckmann, und dem Vorsitzenden des Verband Bildungsmedien e. V., Dr. Ilas Körner-Wellershaus, ein interaktiver Vortrag von Gedächtnistrainer Gregor Staub. "Effizienter lernen - Die Magie eines optimalen Gedächtnisses", so lautet der Titel seines Eröffnungsvortrags, in dem er anhand von ganz konkreten Beispielen erlebbar machen wird, wie die von ihm entwickelte mega memory Merktechnik im Schulunterricht und im eigenen Leben genutzt werden kann.



Im Anschluss an den Deutschen Lehrertag werden Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch 2019 wieder die Möglichkeit zum Besuch der Leipziger Buchmesse haben. Die Eintrittsberechtigung zur Messe und die Nutzung der Öffentlichen Nahverkehrsmittel am Veranstaltungstag sind ebenso wie Mittagsimbiss und Getränk bereits in der Teilnahmegebühr inkludiert.



Der Deutsche Lehrertag ist einer der größten Fortbildungstage für Lehrerinnen und Lehrer in Deutschland. Die Frühjahrstagung wird in Kooperation vom VBE Bundesverband, dem Verband Bildungsmedien e. V. sowie den VBE-Landesverbänden, dem Sächsischen Leherverband SLV im VBE, dem VBE Sachsen-Anhalt und dem thüringer lehrerverband tlv organisiert. Die Veranstaltung steht unter der Schirmherrschaft der Kultusministerkonferenz.



Anmeldung und weitere Informationen: www.deutscher-lehrertag.de



