The general management for the Frankfurter Wertpapier Boerse decided to cancel the following trade ex officio:



SYMBOL ISIN Price Currency Volume Date Time

ALVN DE000A2TSRL7 174,00 Euro 50 10.01.2019 09:02:36

ALVN DE000A2TSRL7 174,00 Euro 10 10.01.2019 09:02:46