Nun ist es also soweit. Die Aktie der Cronos Group probt den Ausbruch und versucht in diesen Tagen, sich des massiven Widerstandsbereiches um 20,0 CAD zu entledigen. Öffnet sich damit die Tür zu deutlich höheren Notierungen? Rückblick. Bereits zum Zeitpunkt unserer Kommentierung zur Cronos Group am 24.01. zeichnete sich der Vorstoß ab. So hieß es u.a. "[…] ...

Den vollständigen Artikel lesen ...