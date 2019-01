Boston (www.anleihencheck.de) - Theoretisch sollte in diesem Jahr die beginnende Normalisierung der EZB-Politik eingeläutet werden, so Michael Metcalfe, Leiter Global Macro Strategy bei State Street Global Markets.Das könne sich immer noch bestätigen, wobei die kurzfristigen Abwärtsrisiken jedoch zunehmen würden. Nach dem Online-Inflationsanzeiger PriceStats werde sich die Schlagzeilen-Inflation in der Eurozone im ersten Quartal stark abschwächen. Als Reaktion könne es erforderlich sein, dass die EZB zunächst die Befürchtungen vor einer starken Schrumpfung ihrer Bilanz in den nächsten zwei Jahren ausräumen müsse, indem sie eine weitere gezielte längerfristige Refinanzierung (Targeted Longer-Term Refinancing Operation, TLTRO) anbiete. Wieder einmal habe der europäische Marktpessimismus durch ein Akronym und eine großzügige Liquiditätsversorgung des Bankensystems gerettet werden können. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...