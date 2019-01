Die Hannoverschen Verkehrsbetriebe (ÜSTRA) stellen den Busbetrieb in der Innenstadt in den nächsten fünf Jahren komplett auf reinen Elektroantrieb um. Mit 18 E-Gelenkbussen und 30 elektrischen Standardbussen sollen bis 2023 insgesamt 48 neue Fahrzeuge angeschafft werden. Die ÜSTRA hat für die Umstellung vom Bundesumweltministerium bereits einen Förderbescheid über 22,7 Millionen Euro erhalten, was ...

