ZÜRICH (Dow Jones)--Der schweizerische Aktienmarkt hat am Donnerstag den zweiten Tag in Folge über weite Strecken eine nervöse Berg- und Talbahn hingelegt. Zum Handelsende verbuchte eine Mehrheit der SMI-Werte ein Plus, während der Leitindex im Minus schloss. Am Nachmittag drückte EZB-Präsident Mario Draghi die europäischen Aktienkurse etwas. Er sprach von gestiegenen Wirtschaftsrisiken. Zuvor hatten bereits eher maue Konjunkturdaten aus Europa diese Einschätzung untermauert.

Daneben lieferte US-Handelsminister Wilbur Ross zum Handelskonflikt zwischen China und den USA ein eher ernüchterndes Bild: Von einer Beilegung sei man meilenweit entfernt, so der Minister. Allerdings gab es hier auch eine gewisse Entwarnung, denn Chinas Handelsministerium hatte Presseberichte, wonach die USA die geplanten Handelsgespräche mit Peking abgesagt haben soll, dementiert. Als sich der Euro, der zuvor unter den Draghi-Äußerungen gelitten und zum Franken Boden verloren hatte, erholte, setzte auch der eidgenössische Aktienmarkt zu einer Erholungsbewegung an.

Der SMI verlor 0,2 Prozent auf 8.937 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 14 Kursgewinner und sechs -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 53,84 (zuvor: 44,37) Millionen Aktien.

Belastet wurde der heimische Leitindex von Verlusten der Pharmaschwergewichte Novartis und Roche, die Abschläge von 1,8 bzw. 1,0 Prozent auswiesen. Mit Verlusten von 1,8 Prozent zeigten sich auch Lafargeholcim sehr schwach, nachdem die UBS die Aktie des Baustoffanbieters auf "Verkaufen" gesenkt hatte. Nestle kletterten dagegen um 0,5 Prozent, Morgan Stanley hatte das Kursziel angehoben und Berenberg die Titel des Nahrungsmittelkonzerns auf "Kaufen" erhöht. Berenberg bescheinigte Nestle, unter dem seit 2017 amtierenden Vorstandsvorsitzenden Mark Schneider radikale Änderungen an der Strategie und der Unternehmenskultur vollzogen zu haben. Nach einer positiven Analysteneinschätzung durch die HSBC legten Sika um 2,2 Prozent zu.

Am breiten Markt schnellten Ams um 7,0 Prozent nach oben. Weil das Automotive-Geschäft bei STMicro stärker als erwartet gewachsen war, profitierten auch andere Hableiteraktien von der Entwicklung. Bei Schlatter (plus 19,6 Prozent) kamen Erlöskennziffern gut an.

January 24, 2019 11:49 ET (16:49 GMT)

