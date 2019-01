FRANKFURT (Dow Jones)--Der zum Allianz-Konzern gehörende Vermögensverwalter Pimco steigt in den Markt für versicherungsgebundene Wertpapiere (Insurance-Linked Securities - ILS) ein. Dieser Markt biete eine begrenzte Sensitivität gegenüber Zinsschwankungen und entwickle sich unabhängig von anderen Anlageklassen, erklärte Pimco in einer Pressemitteilung und fügte an, man werde bei dem Geschäft mit der Muttergesellschaft Allianz zusammenarbeiten. Rick Pagnani, der zuletzt die ILS-Sparte von Everest Re leitete, soll das Geschäft bei Pimco aufbauen.

Zu den ILS gehören auch die Katastrophenanleihen, auch Cat-Bonds genannt. Mit diesen übertragen Versicherer und Rückversicherer das Risiko von Naturkatastrophen und menschengemachten Schäden auf Investoren. Für die Übernahme des Risikos erhält der Anleihebesitzer eine Risikoprämie. Durch die Partnerschaft mit der Allianz bekomme man Zugang zu einem "diversifizierten Portfolio globaler Katastrophenrisiken", sagte Emmanuel Roman, CEO von Pimco.

January 24, 2019

