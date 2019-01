Leipzig (ots) - "Insgesamt ist es ein guter Kompromiss", schätzt Christel Tempel (Verdi-Landesfachbereichsleiterin Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen) im Gespräch mit dem MDR-Magazin "Umschau" das Ergebnis der aktuellen Tarifrunde beim Sicherheitspersonal an den Flughäfen ein. Ein besonderes Augenmerk hatte die mitteldeutsche Verdi-Vertreterin auf die schnelle Ost-West-Angleichung der Löhne gelegt. Die kam aber nicht in allen Bereichen zustande.



Christel Tempel resümiert: "Die Löhne der Passagierkontrolle sind ab 01.01.2021 bundesweit einheitlich. Sie betragen dann 19,01 Euro. Für uns in Mitteldeutschland bedeutet dies eine Steigerung von 27 Prozent." Verdi hatte 20 Euro pro Stunde gefordert. Für Mitteldeutschland wäre das eine Steigerung von 36 Prozent gewesen. "Beim Bereich Personen- und Warenkontrolle mit Zertifizierung haben wir den Angleichungszeitraum von drei Jahren noch nicht geschafft", bilanziert die Verdi-Funktionärin für Mitteldeutschland. Nach ihren Informationen steigen diese Stundenlöhne ab 01.01.2021 um rund 19 Prozent von derzeit 12,90 Euro auf 15,57 Euro.



Für dieses Tarifergebnis gibt es eine beiderseitige Erklärungsfrist bis 18.02.2019 und eine Verdi-Mitgliederbefragung, denn diese müssen mit dem Ergebnis einverstanden sein.



