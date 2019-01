EZB kämpft mit wachsende Konjunktursorgen, Osram startet schwach

Am heutigen Donnerstag sah es zunächst so aus, als könnte der DAX seine zuletzt unterbrochene Erholungsrallye fortsetzen. Allerdings erinnerte EZB-Chef Mario Draghi Investoren daran, dass sich die wirtschaftlichen Aussichten in der Eurozone verdüstern.

Das war heute los. Die heutige EZB-Sitzung brachte keine bahnbrechend neuen Erkenntnisse. Der Leitzins bleibt auf seinem Rekordtief von null Prozent. Dies soll sich auch eine ganze Weile nicht ändern, unter anderem, weil die europäischen Währungshüter mit einer Konjunkturabkühlung für die Eurozone rechnen. Zudem beschäftigten sich Investoren am deutschen Aktienmarkt erneut mit den Dauerthemen Brexit, Handelsstreit und US-Shutdown.

Das waren die Tops & Flops. Im DAX lieferte insbesondere die Infineon-Aktie (WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004) eine starke Performance ab. Der Anteilschein des Münchner Chipkonzerns schoss zeitweise um 7 Prozent in die Höhe. Für die gute Stimmung hatten positiv aufgenommene Quartalsergebnisse beim US-Branchenriesen Texas Instruments (WKN: 852654 / ISIN: US8825081040) gesorgt.

