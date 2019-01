ADO Properties S.A.: ADO Properties S.A. gibt Veränderung im Verwaltungsrat bekannt DGAP-News: ADO Properties S.A. / Schlagwort(e): Personalie ADO Properties S.A.: ADO Properties S.A. gibt Veränderung im Verwaltungsrat bekannt 24.01.2019 / 18:40 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. ADO Properties S.A. gibt Veränderung im Verwaltungsrat bekannt Luxemburg, 24. Januar 2019 - ADO Properties S.A. (die "Gesellschaft") gibt bekannt, dass der Verwaltungsrat der Gesellschaft (der "Verwaltungsrat") am 24. Januar 2019 beschlossen hat, Herrn David Daniel mit sofortiger Wirkung als Mitglied und stellvertretenden Vorsitzenden des Verwaltungsrates zu bestellen. David Daniel wurde zunächst auf vorläufiger Basis bestellt, bis die nächste Hauptversammlung der Gesellschaft, die für März 2019 geplant ist, seine Bestellung bestätigen kann. Er besetzt die nach dem Ausscheiden von Shlomo Zohar vakante Position im Verwaltungsrat. David Daniel hat auch die Position des CEO der ADO Group LTD, Israel, von Shlomo Zohar nach dessen Ausscheiden übernommen. David Daniel (48) verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Immobilienbranche. Zuletzt war er als Vice President Leiter des Bereichs Immobilien bei Psagot Investment House, Israel. Über ADO Properties ADO Properties ist ein auf Berliner Wohnimmobilien fokussiertes Unternehmen mit einem Immobilienbestand von rund 24.000 Einheiten. Das Unternehmen verfügt über eine vollständig integrierte, skalierbare interne Plattform mit eigener Immobilienverwaltung. Das Portfolio von ADO Properties konzentriert sich auf zentrale Lagen innerhalb des Berliner S-Bahn-Rings sowie attraktive Bezirke am Stadtrand. 24.01.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: ADO Properties S.A. 1B Heienhaff L-1736 Senningerberg Luxemburg Telefon: +352 27 84 56 710 Fax: +352 26 26 34 079 E-Mail: ir@ado.properties Internet: www.ado.properties ISIN: LU1250154413 WKN: A14U78 Indizes: SDAX, FTSE EPRA/NAREIT Global Index, FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Index, FTSE EPRA/NAREIT Germany Index Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; London, Börse Luxemburg, SIX Ende der Mitteilung DGAP News-Service 769425 24.01.2019 ISIN LU1250154413 AXC0297 2019-01-24/18:40