Blendender Tag für Solaraktien: Nachdem SMA Solar (WKN: A0DJ6J) am Morgen einen erfreulichen Ausblick meldet, startet auch die Aktie von Jinko Solar (WKN: A0Q87R) am Nachmittag im US-Handel durch und gewinnt über 7 Prozent. Singulus (WKN: A1681X) punktet ebenfalls und hier gibt es zudem News.

SMA Solar rechnet für 2019 wieder mit einem deutlichen Umsatzwachstum auf 800 bis 880 Millionen Euro und einem positiven EBITDA in Höhe von 20 bis 50 Millionen Euro aus. Das ist deutlich besser als der Verlust für 2018, der heute auch präsentiert wurde. Getragen wird die Prognose für 2019 von einer positiven Markterwartung für die Solarindustrie.

Aussichten für den Solarmarkt bleiben gut

Der Solarmarkt bleibt weiter ein Wachstumsmarkt par excellence. 2017 wurden weltweit 139 Milliarden US-Dollar an frischem Kapital in die Branche gesteckt, ein Großteil der Investitionen die in Erneuerbare Energien fließen. Für 2018 werden Solarneuinstallationen von rund 100 Millionen Gigawatt erwartet. Bis 2023 soll sich der Markt verdreifachen. Dennoch bleibt der Wettbewerb so hart, dass die Margen und Gewinn gering bleiben.

Den dadurch "verstärkten Preisdruck" sieht SMA in den heute bekannt gegeben vorläufigen Zahlen für 2018 als ausschlaggebend für den Umsatzrückgang. So sank der Umsatz auf ca. ...

