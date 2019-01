Scout24 (WKN: A12DM8) meldete zuletzt das Interesse von privaten Investoren an einer Übernahme. Die Finanzinvestoren Hellman & Friedman und Blackstone halten im Rahmen ihres "Interesses an der Abgabe eines Übernahmeangebots" einen Preis von 43,50 Euro pro Scout24-Aktie als angemessen. Der Scout24-Vorstand wies das am letzten Freitagabend lancierte Angebot am Montag als "unangemessen zurück". ...

