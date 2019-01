Der Automobilzulieferer Schaeffler freut sich auf Samstag, dann gibt die ABB-FIA-Formel-E-Meisterschaft ihr Gastspiel in Südamerika: Die rein elektrische Rennserie bestreitet in Santiago de Chile ihr drittes Saisonrennen - und die Fahrer des Werksteams Audi Sport ABT Schaeffler, Daniel Abt und Lucas di Grassi wollen endlich auf Podium. Doch wie es bei den amtierenden Team-Meistern der Formel E bislang noch nicht richtig zündet, will auch die Aktie ihres Ausrüsters nicht recht vom Fleck kommen.

Zuwächse ... (Achim Graf)

Den vollständigen Artikel lesen ...