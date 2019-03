Schaeffler will an der derzeitigen Struktur mit den zwei Säulen Automotive und Industrie nicht rütteln. "Wir werden von unserer Strategie nicht abweichen", sagte Schaeffler-CEO Klaus Rosenfeld. Allerdings würden Randgeschäfte auf den Prüfstand gestellt. "Wir haben ein breites Portfolio, das wir anpassen müssen", so der Manager. Das Handschaltergeschäft sei beispielsweise ein Randbereich. "Man kann das runterfahren, indem keine Neuaufträge mehr angenommen werden", sagte Rosenfeld zu Dow Jones Newswires. Möglicherweise gebe es aber auch Unternehmen, "zu denen das besser passt als zu uns."

Kontakt zum Autor: markus.klausen@wsj.com

DJG/kla/raz

(END) Dow Jones Newswires

March 06, 2019 13:48 ET (18:48 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.