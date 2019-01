Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Eon auf "Buy" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Er habe im vergangenen Jahr die Erwartung geäußert, dass die Unterstützung für ein wiederbelebtes Emissionshandelssystem der Europäischen Union recht schnell nachlässt wegen der ausufernden Kosten, die das System mit sich bringt, schrieb Analyst Ingo Becker in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Nun sei aber genau das Gegenteil der Fall. Er sehe das System weiterhin als kostenintensiv ohne Nutzen an./tih/la Veröffentlichung der Original-Studie: 24.01.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0087 2019-01-24/19:42

ISIN: DE000ENAG999