Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Merck KGaA auf "Buy" mit einem Kursziel von 108 Euro belassen. Die Jahreszahlen des Spezialchemie- und Pharmakonzerns stünden zwar noch nicht unmittelbar bevor, es gebe aber Anzeichen für eine sehr starke Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen für Biotech- und Pharmaunternehmen, schrieb Analyst David Evans in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Im Geschäft mit Pigmenten, Chemikalien und Flüssigkristallen lasse das Volumen im Halbleiterbereich sicherlich nach, die Marktsorgen halte er aber in beiden Segmenten für übertrieben./tih/la Veröffentlichung der Original-Studie: 24.01.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0088 2019-01-24/19:49

ISIN: DE0006599905