Straubing (ots) - Es werden also weiter "normale Leute" aus den Städten verdrängt. Experten fordern, Menschen den Umzug aufs Land schmackhaft zu machen. Doch dann werden dort Arbeitsplätze benötigt, eine moderne Infrastruktur, schnelles Internet und ein attraktiver öffentlicher Personennahverkehr. Auch damit ist es vielerorts nicht weit her.



