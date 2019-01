FRANKFURT (Dow Jones)--Jaguar Land Rover verlängert seine jährliche Werkschließung im April um eine Woche. Grund dafür sind die Unsicherheiten im Zusammenhang mit dem Brexit, wie die BBC berichtet. Großbritanniens größter Autobauer sorge sich um mögliche Produktionsstörungen in seinen Automobil- und Motorenwerken in Liverpool, Birmingham und Wolverhampton.

Die Bänder werden in der Woche vom 8. bis 12. April stillstehen, zusätzlich zu einer geplanten Schließung in der folgenden Woche. Großbritannien soll die Europäische Union am 29. März verlassen. "Es wird eine zusätzliche Woche Produktionsstillstand geben ... wegen einer möglichen Störung durch den Brexit", teilte Jaguar Land Rover mit.

Der Konzern hatte bereits davor gewarnt, dass der Brexit ihm die rechtzeitige Beschaffung von Komponenten aus den Ländern der EU erschweren könne.

Auch BMW plant, sein Mini-Werkes in Oxford direkt nach dem Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union vorübergehend zu schließen. Ab dem 1. April 2019 wird die Produktion in dem Werk für vier Wochen unterbrochen. Der japanische Hersteller Honda plant einen sechstägige Schließung.

Nachdem das von der britischen Premierministerin Theresa May ausgehandelte Brexit-Abkommen in der vergangenen Woche vom britischen Unterhaus abgelehnt wurde, sind die Sorgen einiger Unternehmen vor einem Austritt ohne Deal gewachsen. Am Donnerstag warnte der Flugzeugbauer Airbus, der in Großbritannien Tragflächen fertigt, er könne in einen solchen Fall die Produktion verlegen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/cbr

(END) Dow Jones Newswires

January 24, 2019 13:46 ET (18:46 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.