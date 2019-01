The following instruments on XETRA do have their last trading day on 24.01.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 24.01.2019



ISIN Name



CA61186P2017 MONTAN MINING CORP.

CNE1000001R2 ADVANCED SEMIC.MAN.H YC 1

US03832V3078 APRICUS BIOSC.NEW DL-,001

US45174L1089 IKANG HE.SP.ADR A 1 DL-01