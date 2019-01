Mannheimer Morgen zur erneuten Unruhe bei Opel Überschrift: Schwierige Zeiten Die Zeiten für Opel sind besser geworden - gut sind sie noch lange nicht. Ein ansehnlicher Gewinn im vergangenen Jahr ist mehr als ein Hoffnungsschimmer. Nur Autos zu bauen, die auch tatsächlich nachgefragt und bestellt werden, erscheint als sinnvoller Ansatz. Wenn auf Halde produziert wird, fallen Lagerkosten an, und die Preise sinken tendenziell. Die Opel-Mutter PSA und das Opel-Management scheinen mit ihrer Strategie auf einem guten Weg. 1400 Euro Erlös pro verkauftem Auto hat man 2018 verbucht. Nach Jahren, in denen Opel bei jedem Auto draufgelegt und riesige Verluste eingefahren hat. Aber auch der neue Weg ist beschwerlich. Eine geringere Produktion sorgt logischerweise für eine geringere Auslastung der Werke. Verschärft wird die Lage dadurch, dass Modelle auslaufen und die Lücke gefüllt werden muss. Genau vor diesem Problem steht Opel im Stammwerk Rüsselsheim. Die Produktion soll 2019 nahezu halbiert werden. Für die umgerechnet etwa 270 Fahrzeuge, die pro Tag allenfalls vom Band rollen, sind zwei Schichten allerdings zu viel. Also dringt das Management auf nur noch eine Schicht. Wie das mit den rund 3000 Jobs im Rüsselsheimer Werk zusammenpasst, ist unklar - Einbußen scheinen vorgezeichnet. Es werden wieder einmal schwierige Zeiten für Opel. ========================= Unsere Kommentare im Morgenweb: Politik: http://bit.ly/1MCIyI0 Wirtschaft: http://bit.ly/1RymHTn Vermischtes: http://bit.ly/22G267s Kultur: http://bit.ly/1Rh6cix Sport: http://bit.ly/1MCJg88 =============================================== MANNHEIMER MORGEN Großdruckerei und Verlag GmbH Redaktion Andrea Marx Redaktionssekretärin amarx@mamo.de T +49 (0) 621 392-1332 F +49 (0) 621 392-261490 Dudenstraße 12-26 68167 Mannheim www.mannheimer-morgen.de Sitz der Gesellschaft und Handelsregister Mannheim, HRB 2664 Geschäftsführung: Dr. Björn Jansen, Florian Kranefuß, Jost Bauer

