Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Swiss Re von 103 auf 107 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktien gehörten zusammen mit den Papieren der Munich Re zu den Favoriten unter den europäischen Rückversicherern, schrieb Analyst Sami Taipalus in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Taipalus verwies auf anziehende Erträgen, günstige Bewertungen und defensive Qualitäten. Die Kurszielerhöhung begründet der Experte nicht zuletzt mit einem verbesserten Ausblick bezüglich der Preisfestsetzung./la/he Veröffentlichung der Original-Studie: 24.01.2019 / 17:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: CH0126881561