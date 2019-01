Köln (ots) - "Keep it simple", so lautet eines der Mottos der Smyth Brüder, die vor mehr als 30 Jahren den Spielwarenhandel Smyths Toys in Irland gegründet haben. Diese Klarheit (Englisch: simplicity = Einfachheit) erkennt man bei Smyths Toys unter anderem an den übersichtlich sortierten Regalen in den Filialen, dem klaren "jeden Tag fairster-Preis-Versprechen" und dem hohen Service-Anspruch. Nun begeistert der Spielwarenhändler mit seinem riesigen Sortiment und deckenhohen Regalen auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz seine Kunden.



Hinter den Kulissen spielten sich schon eine ganze Weile viele Veränderungs- und Neuerungsprozesse ab. Seien es die digitalen Umstellungen in den Bereichen Logistik, der IT, den Kassensystemen und dem Einkauf oder die Entwicklung einer neuen Marketingstrategie. In allen Unternehmensbereichen konnte man den frischen Wind und die Aufbruchstimmung spüren. Nicht zuletzt der Baubeginn des neuen Distributionslagers in Walsrode zeugt von der zukunftsorientierten Ausrichtung des Spielwarenhändlers. Ab jetzt wird Smyths Toys auch für den Endverbraucher sichtbar und erlebbar. Bis Ende März dieses Jahres werden derzeit die ehemaligen Toys"R"Us Filialen nach und nach in Smyths Toys Superstores umgewandelt.



In Kürze können Kunden dann auch vom Multi-Channel-Service bei Smyths Toys profitieren. Ganz bequem online einkaufen und sich die Waren nach Hause liefern lassen, ist ebenso einfach, wie seine Ware nach dem Online-Einkauf im Markt abzuholen und sich vor Ort von der Produktpalette inspirieren zu lassen. Der digitale Einkauf bei Smyths Toys ist kinderleicht und bequem.



Ob in seinen Online Shops oder in den stationären Geschäften, der Spielwarenhändler beeindruckt mit seiner Bandbreite an Spielwaren. Von der Puppe über die Spielekonsole bis hin zum Trampolin hat Smyths Toys alles zu bieten, was das junge und junggebliebene Spielkind-Herz höherschlagen lässt. Neben all den Spielwaren findet sich auch jede Menge Platz für ein umfangreiches Babysortiment. Werdende und frischgebackene Eltern finden hier alles was man für den kleinen Nachwuchs benötigt. Trotz der Vielfalt an Produkten und Services steht eine Maxime immer an oberster Stelle: "Keep it simple". "Mit unserem "Keep it simple"- Ansatz konzentrieren wir uns bei Smyths Toys auf das Wesentliche: Unsere Kunden. Denn wir alle schätzen gute Beratung, freundlichen Kundenumgang, ein gut gepflegtes Warensortiment sowie ein angenehmes Einkaufserlebnis. Daher wollen wir eben dies all unseren Kunden bieten", berichtet Anthony Smyth, Mitinhaber von Smyths Toys.



Dass dieses Konzept bei den Kunden von Smyths Toys auch in der DACH-Region gut ankommt, konnte man bereits im vergangenen Weihnachtsgeschäft spüren. "Wir können trotz Umstellungen und Veränderungsprozessen auf ein wirtschaftlich stabiles Geschäftsjahr 2018 und insbesondere auf ein äußerst erfolgreiches Weihnachtsgeschäft noch unter dem Toys"R"Us Logo zurückblicken", beschreibt Detlef Mutterer, Geschäftsführer der Smyths Toys Gesellschaften in der DACH-Region.



Vorbeischauen lohnt sich also bei Europas größtem Spielwarenfachmarkt. Getreu dem Motto "Macht die Welt zu eurem Spielplatz!" feiert das Unternehmen am Samstag, den 30.03.2019, den Abschluss der Markeneinführung von Smyths Toys in all seinen Filialen und Online Shops in Deutschland, Österreich und der Schweiz.



Über Smyths Toys



Das vor mehr als dreißig Jahren in Irland gegründete Familienunternehmen Smyths Toys nimmt heute mit mehr als 200 Standorten in Irland, England und der DACH-Region (Deutschland, Österreich und der Schweiz) und jeweils landeseigenen Onlineshops eine marktführende Rolle in Europa mit Spielwaren und Babyartikeln ein. Mit seinem breit gefächertem Angebot aus den Bereichen Spielwaren, Outdoor, Multimedia und Baby führt Smyths Toys das umfangreichste Sortiment der Branche. Durch den sehr beliebten und bequemen Multi-Channel Ansatz, ausgesprochen hohen Servicestandards und Produktqualität zu immer günstigen Preisen bietet das Smyths Toys Konzept seinen Kunden einen großen Mehrwert. Besuchen Sie uns doch auch einmal im Internet unter www.smythstoys.com



