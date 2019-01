Köln (ots) - Die "Oh"s, "Ah"s und "Wow"s kennt man in Irland und England schon lange. So nämlich sind die meisten Reaktionen der kleinen und großen Kunden des Spielwarenhändlers, die zum ersten Mal einen Smyths Toys Superstore besuchen. Nun also begeistert der Spielwarenhändler mit seinem riesigen Sortiment, tollen Preisen und deckenhohen Regalen auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz seine Kunden.



In der Kölner Zentrale ist das Smyths Toys Flair bereits Ende 2018 eingezogen und hat die dortigen Mitarbeiter mit inspirierender Aufbruchstimmung und irischem Spirit angesteckt. Bis Ende März dieses Jahres werden jetzt auch alle ehemaligen Toys"R"Us Filialen nach und nach in Smyths Toys Superstores umgewandelt. Die klar angeordneten Gänge und Regale sind vom Boden bis zur Decke mit übersichtlich sortierter Ware gefüllt. Die beeindruckende Bandbreite an Spielwaren von der Puppe über die Spielekonsole bis hin zum riesigen Outdoor-Sortiment hat alles zu bieten, was das junge und junggebliebene Spielkind-Herz höher schlagen lässt. Neben all den Spielwaren ist in den Filialen von Smyths Toys Superstores auch jede Menge Platz für den Babybereich. Hier finden werdende und frischgebackene Eltern alles was man für den Nachwuchs benötigt.



In Kürze können Smyths Toys Kunden auch vom Multi-Channel-Service profitieren. Ganz bequem online einkaufen und sich die Waren nach Hause liefern zu lassen, geht ebenso einfach, wie die Ware nach dem Online-Einkauf im Markt abzuholen und sich dabei vor Ort von der gesamten Produktpalette inspirieren lassen. Das digitale Einkaufen bei Smyths Toys ist kinderleicht und bequem.



"Keep it simple", so lautet das wichtigste Motto der Smyth Brüder, die vor mehr als 30 Jahren den Spielwarenhandel Smyths Toys in Irland gründeten. Diese Klarheit (Englisch: simplicity = Einfachheit) erkennt man bei Smyths Toys unter anderem an den klar sortierten Regalen in den Filialen, dem klaren "jeden Tag fairster-Preis-Versprechen" und den hohen Servicestandards. Nicht zuletzt diese drei Ansätze machten das Unternehmen so groß und erfolgreich. "Mit unserem "Keep it simple"- Ansatz konzentrieren wir uns bei Smyths Toys auf das Wesentliche: Unsere Kunden. Denn wir alle schätzen gute Beratung, Freundlichkeit und ein angenehmes Einkaufserlebnis. Das bieten wir ab sofort auch unseren Kunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz an", kündigt Anthony Smyth, Mitinhaber von Smyths Toys an.



Die derzeitigen Umbaumaßnahmen in den Filialen sollen bis Mitte/Ende März dieses Jahres abgeschlossen sein und mit einem großen Event am Samstag, den 30.03.2019, gefeiert werden.



Über Smyths Toys



Das vor mehr als dreißig Jahren in Irland gegründete Familienunternehmen Smyths Toys nimmt heute mit mehr als 200 Standorten in Irland, England und der DACH-Region (Deutschland, Österreich und der Schweiz) sowie jeweils landeseigenen Onlineshops eine marktführende Rolle in Europa mit Spielwaren und Babyartikeln ein. Mit seinem breit gefächerten Angebot aus den Bereichen Spielwaren, Outdoor, Multimedia und Baby führt Smyths Toys das umfangreichste Sortiment der Branche. Durch den sehr beliebten und bequemen Multi-Channel Ansatz, ausgesprochen hohen Servicestandards und bester Produktqualität zu immer günstigen Preisen, bietet das Smyths Toys Konzept seinen Kunden einen großen Mehrwert. Besuchen Sie uns doch auch einmal im Internet unter www.smythstoys.com



