Weltweit agierender Kosmetikhersteller erweitert das Führungsteam um Chaun Harper und Dr. Lucy Gildea

Mary Kay Inc., seit 55Jahren erfolgreich als führende Marke für Kosmetikprodukte und Direktverkäufer auf knapp 40 Märkten aktiv, gibt die Ernennung von Chaun Harper als leitenden Vizepräsidenten Fertigungsleiter und von Dr. Lucy Gildea als leitende Vizepräsidentin Wissenschaftsleiterin bekannt. Harper und Gildea werden in ihren neuen Funktionen das Führungsteam des global agierenden Kosmetikunternehmens verstärken.

In their new roles, Chaun Harper and Lucy Gildea will join the global cosmetics company's executive team. (Photo: Mary Kay Inc.)

Chaun Harper wird als leitender Vizepräsident Fertigungsleiter die Verantwortung für die globalen Produktionsprozesse, die globale Bestandskontrolle, die Beschaffungsplanung, den Transport und die globale Qualitätssicherung übernehmen. Chaun Harper nahm 2014 seine Tätigkeit als Leiter der Produktionsabteilung bei Mary Kay Inc. auf. In dieser Funktion war Harper maßgeblich daran beteiligt, in der Fertigungsanlage von Mary Kay eine Kultur kontinuierlicher Optimierung zu schaffen. In diesem Zusammenhang wurde die Produktionseffizienz merklich gesteigert. Zudem wurden wichtige Entwicklungsmöglichkeiten für Mitarbeiter geschaffen, um es ihnen zu ermöglichen, ihre technischen Kompetenzen auszubauen und sich beruflich weiterzuentwickeln. Vor seiner Tätigkeit bei dem bekannten Kosmetikunternehmen arbeitete er bei L'Oréal. Dort war er mit unterschiedlichen Aufgaben sowohl im operativen Bereich als auch in der Qualitätssicherung betraut.

In ihrer Funktion als leitende Vizepräsidentin Wissenschaftsleiterin wird Dr. Lucy Gildea weiterhin die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten von Mary Kay Inc. leiten. Seit sie 2017 dem bekannten Kosmetikunternehmen beigetreten ist, hat Dr. Gildea daran mitgewirkt, die globale Produktstrategie und die globalen Innovationspläne des Unternehmens umzusetzen. Mary Kay hat mehr als 1400 Patente für Produkte, Technologien und Verpackungssystemen hervorgebracht. Das Unternehmen lebt eine Innovationskultur und investiert jährlich Millionen von Dollar in den Bereich Forschung und Entwicklung. Dr. Gildea wird entscheidend dazu beitragen, dass der Innovationsgeist des Unternehmens auch in der nächsten Generation gesichert bleibt. Vor Beginn ihrer Tätigkeit bei Mary Kay Inc. hat Dr. Gildea 15 Jahre lang für Procter and Gamble in den Bereichen Gesundheitswesen, Mundpflege, Schönheitstechnologie und Kosmetik-

Hautpflegeproduktentwicklung gearbeitet.

"Innerhalb relativ kurzer Zeit haben sowohl Chaun als auch Lucy wichtige Beiträge geleistet und unter Beweis gestellt, dass ihre Unterstützung im Hinblick auf die Forschungs-, Entwicklungs- und Lieferkettenaktivitäten von Mary Kay's für das Unternehmen einen großen Mehrwert darstellt", so Deborah Gibbins, Geschäftsführerin bei Mary Kay Inc. "In ihrer neuen Funktion als Mitglieder des Unternehmensführungsteams werden sich Chaun und Lucy mit der globalen und regionalen Strategieausrichtung und Plänen für Mary Kay-Produkte auseinandersetzen. Mary Kay ist einer der Innovationsführer beim Direktvertrieb und der Kosmetikindustrie. Das weltweite Portfolio des erfolgreichen Kosmetikanbieters umfasst mehr als 700 Produkte. Wir werden weiterhin branchenführende Produkte herstellen und sind sehr stolz darauf, Chaun und Lucy im Führungsteam des Unternehmens begrüßen zu dürfen. Ihre Führungsqualitäten und Expertise werden für Mary Kay Inc. sehr wichtig sein wenn es darum geht, das Leben von Frauen in allen Ländern der Erde zu bereichern."

Harper hat an der Arkansas Tech University in Russellville, Arkansas einen Bachelor of Science in Chemie sowie einen Master of Business Administration an der Webster University in St. Louis, Missouri absolviert. Dr. Gildea hat einen Bachelor of Science in Biologie am Georgetown College in Georgetown, Kentucky und einen PhD in Zell- und Molekularbiologie, Immunologie und Infektionskrankheiten an der University of Cincinnati abgeschlossen.

Über Mary Kay

Was den Erfolg von Mary Kay ausmacht? Unser Bestreben, unwiderstehliche Produkte zu konzipieren, Mehrwerte zu generieren und unsere Umgebung zu bereichern. Seit 55 Jahren inspiriert Mary Kay Frauen aus knapp 40 Ländern, ihre unternehmerischen Ziele zu erreichen. Unser Multimilliarden-Dollar-Unternehmen hat die neuesten Trends in den Bereichen Hautpflege, farbenfrohe Kosmetik und Parfums im Angebot. Entdecken Sie auf www.marykay.com weitere Gründe, um Fan von Mary Kay zu werden.

