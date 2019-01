Von Wallace Witkowski

NEW YORK (Dow Jones)--Der Chiphersteller Intel hat seinen Umsatz im vierten Quartal dank der starken Nachfrage abermals gesteigert. Allerdings verfehlte der Ausblick auf die laufende erste Periode die Markterwartungen. Die Aktie fiel im nachbörslichen US-Handel um 7,3 Prozent auf 46,12 US-Dollar.

Intel erzielte im Zeitraum von Oktober bis Dezember einen Nettogewinn von 5,2 Milliarden Dollar nach einem Verlust von 687 Millionen im Vorjahreszeitraum. Umgelegt auf die Aktie betrug der Überschuss 1,12 Dollar nach einem Fehlbetrag von 15 Cent. Vor einem Jahr hatte Intel wegen der US-Steuerreform eine Belastung von 5,4 Milliarden Dollar auf die Bücher genommen. Der um Restrukturierungskosten und bestimmte Akquisitionsaufwendungen bereinigte Gewinn je Aktie betrug 1,28 Dollar. Von Factset befragte Analysten hatten 1,22 Dollar prognostiziert. Der Umsatz kletterte auf 18,66 Milliarden Dollar von 17,05 Milliarden binnen Jahresfrist. Die Markterwartung für die Erlöse hatte bei 19,01 Milliarden Dollar gelegen. Intel profitierte von einer starken Nachfrage nach PC-Chips und Halbleitern für Server.

In der laufenden ersten Periode stellte Intel ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 87 Cent und einen Umsatz von rund 16 Milliarden Dollar in Aussicht. Im Gesamtjahr peilt der Konzern einen Gewinn von 4,60 Dollar je Schein an bei Erlösen von rund 71,50 Milliarden Dollar. Analysten hatten im Konsens mit einem Quartalsüberschuss von 1,0 Dollar bei Umsätzen von 17,29 Milliarden Dollar gerechnet. Für das Gesamtjahr hatten Analysten ein Ergebnis von 4,51 Dollar bei Erlösen von 73,11 Milliarden Dollar prognostiziert.

Intel hat weiterhin keinen CEO. Es ist schon sieben Monate her, seit CEO Brian Krzanich wegen einer Beziehung zu einer Mitarbeiterin gehen musste. Derzeit wird das Unternehmen von Finanzchef Bob Swan interimistisch geführt, der den CEO-Posten aber nicht will. Bernstein-Analyst Stacy Rasgon sagt, dass die Anleger langsam ungeduldig würden.

