Ultivue, ein Entwickler von Gewebe-Biomarker-Identifizierungs- und Quantifizierungsassays für translationale Forschungs- und Pathologielaboratorien, meldete heute zwei neue Ergänzungen seiner bestehenden UltiMapper Multiplex-Fluoreszenz-Immunhistochemie-Forschungskits-Plattform. Das UltiMapper I/O-APC-Kit erkennt professionelle antigenpräsentierende Zelltypen, einschließlich dendritische Zellen, Makrophagen und B-Lymphozyten, und bietet Funktionalitäten in Zusammenhang mit Immunreaktions-Einleitung und -Erhaltung. Das UltiMapper I/O-T-Act-Kit quantifiziert den proliferativen Tumor-Index und bestimmt die zytotoxische T-Zellaktivität sowie ihr Potenzial zur Apoptoseinduktion.

Diese neuen Kits verfügen über dieselben Vorteile des Hochdurchsatz-Whole-Slide-Imaging unter Anwendung konventioneller IHC-Ausrüstung (Immunhistochemie) und -Workflows wie die bereits zuvor eingeführten UltiMapper I/O-PD-L1- und UltiMapper I/O-PD-1-Kits, die eine T-Zell-Infiltration und -Erschöpfung identifizieren können.

"Durch Nutzung der einzigartigen Fähigkeiten unserer proprietären InSituPlex Technologie, um gleichzeitig und exakt unterschiedliche Marker auf einzelnen Zellen aufspüren zu können, ermöglicht es unsere erweiterte UltiMapper Kits-Plattform den Forschern nun mehr als 30 wichtige und häufig in der Tumormikroumgebung beschriebene Zellphänotypen zu charakterisieren", so Philippe Mourere, Senior Vice President von Commercial Operations. "Im Verlauf des Jahres 2019 wird Ultivue neue Assays einführen, um der wachsenden Marktnachfrage nach seiner UltiMapper Reagenzien-Plattform gerecht zu werden. Wir erweitern und vertiefen die Immunprofilierung der Marker in Gewebeproben, um die Validierung klinisch relevanter Biomarker in den Bereichen Immunonkologie, Entzündung und Immunologie sowie in der Krebsforschung zu unterstützen."

Die Forscher können nun vor Ort mithilfe von Ultivue den Zugang zu der erweiterten UltiMapper Kits-Plattform für Evaluierungen und Implementierungen erhalten. Mithilfe seines Ultivue Services Lab bietet Ultivue zudem die gewünschten Auftragsforschungs-IHC-Serviceleistungen. Kontaktieren Sie das Business Development Team von Ultivue, um höhere Niveaus des Biomarker-Multiplexing zu erreichen und eine kundenspezifische Reagenzienentwicklung zu erhalten.

Über Ultivue

Durch Entwicklung eines Einzelsatzes neuartiger, proprietärer Reagenzien, die sowohl für Biomarkerentdeckungen (höherer Anteil, geringer Durchsatz) als auch translationale Forschung (geringerer Anteil, hoher Durchsatz) verwendet werden können, leitet Ultivue die gewonnenen Einsichten aus der Forschung direkt an sein Pathologielaboratorium weiter. Die UltiMapper Multiplex-Assays von Ultivue, die bei Gewebeproben (Biopsie) angewendet wurden, ermöglichen die gleichzeitige Quantifizierung mehrerer Biomarker mit subzellulärer räumlicher Auflösung und lassen sich problemlos in traditionelle Immunhistochemie-Workflows integrieren. Translationale und klinische Forscher verwenden UltiMapper-Assays, um komplexe Biologien zu beschreiben und ihren klinischen Nutzen als medizinische Präzisionsforschungsinstrumente zu demonstrieren. Ultivue erweitert sein UltiMapper-Assay-Produktportfolio und sein Angebot an Auftragsforschungs-Serviceleistungen, um ein umfassendes Set an medizinischen Präzisionslösungen für Onkologieforschungen bereitzustellen und sich auch auf andere Therapiefelder konzentrieren zu können.

Ultivue unterhält seinen Hauptsitz in Cambridge im US-Bundesstaat Massachusetts. Weitere Informationen finden Sie unter www.ultivue.com.

Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Anwendung in diagnostischen Verfahren.

