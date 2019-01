- Jan Dhont tritt der Brüsseler Kanzlei der Firma bei -



Palo Alto, Kalifornien (ots/PRNewswire) -



Dhont kann auf 20 Jahre Erfahrung in der Beratung von Unternehmen

und Körperschaften des öffentlichen Sektors zu Fragen des

europäischen Datenschutzes zurückblicken. Er hilft Unternehmen bei

der Identifizierung und Lösung von Problemen in Bezug auf die

Einhaltung der Datenschutz- und Sicherheitsbestimmungen in der EU;

beim Design und der Umsetzung von

Datenschutz-Grundverordnungs-Compliance-Programmen und bei der

Reaktion auf Cybersicherheitsvorfälle. Dhont verfügt über besondere

Erfahrung, Unternehmen bei Untersuchungen seitens der

Datenschutzbehörden zu unterstützen und vertritt sie in

Datenschutzverfahren. Er arbeitet mit globalen und in den USA

ansässigen öffentlichen und privaten Unternehmen in verschiedenen

Schlüsselbranchen zusammen, darunter Pharma-, Biotechnologie-,

Einzelhandels-, Technologie- und Versicherungsunternehmen und

Zahlungsdienste.



"Jan ist ein angesehener Praktiker und einer der wenigen Anwälte

in Europa, die das Datenschutzrecht der EU seit mehr als 20 Jahren

auf höchster Ebene praktizieren. Er verfügt über beeindruckende

Erfahrungen in den Bereichen Datenschutz und Cybersicherheit, die für

unsere Kunden von wesentlicher Bedeutung sind, so Cédric Burton,

Partner in der WSGR-Kanzlei in Brüssel, Co-Leiter der Datenschutz-

und Cybersicherheitstätigkeit des Unternehmens und Leiter der

europäischen Datenschutztätigkeiten. "Jans Beitritt erweitert das

EU-Team unserer Firma, die zu den größten in und um Brüssel zählt,

und versetzt uns in die einzigartige Lage, Kunden zu unterstützen,

die einer verstärkten Kontrolle durch die Datenschutzbehörden

ausgesetzt sind."



Bevor er sich WSGR anschloss, war er seit 2015 Partner einer

globalen Anwaltskanzlei, für die er die europäischen

Datenschutztätigkeiten leitet. Dhont begann seine juristische

Karriere bei der belgischen Datenschutzbehörde. Von 2000 bis 2007 war

er Associate bei Hunton & Williams und später bei Crowell & Moring,

jeweils in deren Brüsseler Büro. 2007 war Dhont an der Gründung von

Lorenz Law beteiligt, einer Anwaltsboutique, die sich auf den

Datenschutz und die Cybersicherheit von öffentlichen und privaten

Unternehmen in den USA spezialisierte. Im Laufe von acht Jahren

konnte er seine eigene führende Datenschutzkanzlei erfolgreich

aufbauen.



Dhont erhielt seinen J.D. 1996 von der Universität Leuven und

seinen LL.M 1998 von der Universität Brüssel.



Dhont ist der dritte hochrangige Anwalt, der sich in den

vergangenen Monaten der Datenschutz- und Cybersicherheitskanzlei der

Firma angeschlossen hat. Im Dezember 2018 kündigte WSGR an, (https://

c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2356374-1&h=2170763082&u=https%3A%2F%2Fc2

12.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2356374-1%26h%3D703160209

%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.wsgr.com%252FWSGR%252FDisplay.aspx%253

FSectionName%253Dnews%252F1218-bender.htm%26a%3DWSGR%2Bannounced&a=k%

C3%BCndigte+WSGR+an%2C) dass Allison Bender der WSGR-Kanzlei in

Washington D.C. als Of Counsel beigetreten ist, und im Oktober 2018

gab WSGR bekannt, (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2356374-1&h=42

60358191&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%

3D2356374-1%26h%3D4106939469%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.wsgr.com%2

52FWSGR%252FDisplay.aspx%253FSectionName%253Dnews%252F1018-leitner.ht

m%26a%3DWSGR%2Bannounced&a=gab+WSGR+bekannt%2C) dass sich Lore

Leitner WSGRs Londoner Kanzlei als Of Counsel angeschlossen hat.

Darüber hinaus werden ab dem 1. Februar 2019 zwei weitere Partner,

Beth George und Matt Staples, der Datenschutz- und

Cybersicherheitskanzlei beitreten. Beide spezialisieren sich auf

Cybersicherheit und transaktionalen Datenschutz. Beide wurden im

December 2018 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2356374-1&h=142909

7099&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D23

56374-1%26h%3D1729607602%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.wsgr.com%252FW

SGR%252FDisplay.aspx%253FSectionName%253Dnews%252F1218-sixteen-new-pa

rtners.htm%26a%3DDecember%2B2018&a=December+2018) zum Partner

gewählt.



Informationen zu Wilson Sonsini Goodrich & Rosati



Seite über 50 Jahren bieten Wilson Sonsini Goodrich & Rosati eine

umfassende Palette an Dienstleistungen und Rechtsdisziplinen an,

wobei sie sich schwerpunktmäßig auf die Bewältigung der wichtigsten

Herausforderungen konzentrieren, mit denen das Management und die

Vorstände von Wirtschaftsunternehmen konfrontiert werden. Die Firma

ist landesweit als führend in den Bereichen Corporate Governance und

Finanzen, Fusionen und Übernahmen, Private Equity,

Wertpapierprozesse, Arbeitsrecht, geistiges Eigentum und Kartellrecht

sowie in vielen anderen Rechtsgebieten anerkannt. Wilson Sonsini

Goodrich & Rosati sind stark im Silicon Valley verwurzelt und

besitzen Kanzleien in Austin, Beijing, Boston, Brüssel, Hongkong,

London, Los Angeles, New York, Palo Alto, San Diego, San Francisco,

Seattle, Shanghai, Waschington, D.C. und Wilminton, DE. Weitere

Informationen finden Sie auf www.wsgr.com.



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/138117/wilson_sonsini_good

rich_and_rosati_logo.jpg



Originaltext: Wilson Sonsini Goodrich & Rosati

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100050547

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100050547.rss2



Pressekontakt:

Alicia Towler White

Wilson Sonsini Goodrich & Rosati

212.497.7774

awhite@wsgr.com