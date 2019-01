St. Paul, Minnesota (ots/PRNewswire) -



Die IATF 16949 Norm legt den Schwerpunkt auf die Entwicklung eines prozessorientierten Qualitätsmanagementsystems mit dem Ziel der ständigen Verbesserung, Fehlervermeidung sowie Verringerung von Unterschieden und Verschwendung in der Lieferkette. "Unser Ziel ist die effiziente und effektive Erfüllung der Anforderungen unserer Kunden", fügte Howard Biery, Geschäftsführer von H.B. Fuller EIMEA Automotive, hinzu. "Unser Team erreichte diese Zertifizierung durch Teamarbeit, Qualität und Schulung unserer Mitarbeiter in ständiger Verbesserung sowie ein effektives Qualitätsmanagementsystem mit einer Reihe von funktionsübergreifenden Prozessen. Ich bin hoch erfreut über das Engagement und die Anstrengungen aller beteiligten Mitarbeiter."



Die IATF 16849:2016 Norm gilt für alle Hersteller von Komponenten und Teilen für die Automobilindustrie. Die Einhaltung der Konformität wird alle drei Jahre bewertet.



Informationen zu H.B. Fuller:



H.B. Fuller ist seit 1887 ein weltweit führender Anbieter von Klebstoffen, der sich auf die Perfektionierung von Klebstoffen, Dichtungsmassen und anderen Spezialchemikalien zur Verbesserung von Produkten und des Lebens konzentriert. Mit einem Nettoumsatz von über 3 Mrd. USD im Geschäftsjahr 2018 und einer Verpflichtung zur Innovation bringt H.B. Fuller Menschen, Produkte und Prozesse zusammen, die einige der größten Herausforderungen der Welt in Angriff nehmen und bewältigen. Unser zuverlässiger, reaktionsschneller Service schafft dauerhafte, lohnende Geschäftsbeziehungen mit Kunden aus den Bereichen Elektronik, Einweghygiene, Medizin, Transport, Luft- und Raumfahrt, saubere Energie, Verpackung, Bauwesen, Holzverarbeitung, allgemeine Industrie und andere Konsumgüter. Und unser Versprechen an unsere Mitarbeiter gibt diesen die Gelegenheit, innovativ und erfolgreich zu sein. Weitere Informationen finden Sie unter hbfuller.com



OTS: H.B. Fuller Company newsroom: http://www.presseportal.de/nr/100217 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_100217.rss2



Pressekontakt: Kimberlee Sinclair Director Global Communications H.B. Fuller 1200 Willow Lake Boulevard St. Paul MN 55110 USA Büro: +1 651-236-5823