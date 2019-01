Bahnbrechendes Modell wird 2019 in Paris und New York getestet

The Procter Gamble Company (NYSE:PG) gab heute die Einführung wiederverwendbarer, nachfüllbarer Verpackungen für einige seiner beliebtesten Produkte bekannt. Dieser Schritt ist Teil einer neuen Initiative mit dem Ziel, die Verwendung von Einwegverpackungen sowie die Abfallmengen weltweit zu reduzieren. Außerdem wurden neue "Sammeln und Recyceln"-Lösungen zur Vermeidung von Abfall im Rahmen einer Partnerschaft mit LoopTM, eingeführt. Loop, die Kreislaufplattform für E-Commerce, wurde vom international führenden Recycling-Unternehmen TerraCycle entwickelt. Viele der führenden globalen Marken von P&G, darunter PanteneTM, TideTM, CascadeTM und Oral-BTM, werden im Laufe des Jahres auf der Plattform angeboten.

Loop ist die erste Lösung für den globalen Einkaufs- und Verpackungskreislauf ihrer Art. Sie soll durch das Sammeln, Reinigen, Nachfüllen und Wiederverwenden von Verpackungen die Umweltverträglichkeit und die Komfortstandards im Vergleich zu aktuellen E-Commerce-Lösungen verbessern. Loop bietet außerdem die Möglichkeit, gebrauchte Produkte an der Haustür der Verbraucher abzuholen, um sie dem Recycling oder der Wiederverwendung zuzuführen. P&G war der erste Anbieter von Konsumgütern, der Loop beitrat.

Diese auf der Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums in Davos, Schweiz, angekündigte Partnerschaft ist ein weiterer Schritt in Richtung der Nachhaltigkeitsziele Ambition 2030 von P&G und unterstreicht das Engagement des Unternehmens, sein Nachhaltigkeitskonzept in die Praxis umzusetzen.

Die Wissenschaftler und Ingenieure von P&G haben innovative Fertigungs-, Verpackungs- und Vertriebslösungen entwickelt, die Verbraucher begeistern und eine nachhaltige Lebensweise für teilnehmende Konsumenten erleichtern sollen. Elf P&G-Marken sind in einem von drei Formaten auf Loop erhältlich. Das Loop-System wird anhand von realen Lernexperimenten auf dem Markt, die Mitte 2019 in New York und Paris beginnen, validiert und optimiert.

Haltbare Verpackung

Beliebte Haushaltsprodukte wie Pantene, Tide, Cascade und CrestTM wurden in neuen und nachfüllbaren Verpackungen mit luxuriösen, neuen Behälterformaten und Funktionen konzipiert.

Pantene führt eine einzigartige Flasche aus leichtem, widerstandsfähigem Aluminium für sein Shampoo und seine Haarspülung ein.

führt eine einzigartige Flasche aus leichtem, widerstandsfähigem Aluminium für sein Shampoo und seine Haarspülung ein. Tide, Amerikas Waschmittel Nr. 1, bietet sein pflanzenbasiertes Waschmittel "Tide purclean" in einer neuen, lange haltbaren Flasche aus Edelstahl mit einfachem Drehverschluss und Ausgießer an.

Amerikas Waschmittel Nr. 1, bietet sein pflanzenbasiertes Waschmittel "Tide purclean" in einer neuen, lange haltbaren Flasche aus Edelstahl mit einfachem Drehverschluss und Ausgießer an. Cascade, immer auf der Suche nach Möglichkeiten, das Geschirrspülen zu optimieren und umweltfreundlich zu gestalten, hat eine neue, extrem haltbare Verpackung für Cascade ActionPacs entwickelt, damit Verbraucher auf das Vorspülen verzichten können.

immer auf der Suche nach Möglichkeiten, das Geschirrspülen zu optimieren und umweltfreundlich zu gestalten, hat eine neue, extrem haltbare Verpackung für Cascade ActionPacs entwickelt, damit Verbraucher auf das Vorspülen verzichten können. Crest treibt Nachhaltigkeit in der Mundhygiene mit seiner neuen Mundspülung Crest Platinum voran. Die einzigartige Rezeptur in einer ökologischen, nachfüllbaren Glasflasche sorgt für frischen Atem und hemmt die Plaquebildung.

treibt Nachhaltigkeit in der Mundhygiene mit seiner neuen Mundspülung voran. Die einzigartige Rezeptur in einer ökologischen, nachfüllbaren Glasflasche sorgt für frischen Atem und hemmt die Plaquebildung. ArielTM und FebrezeTM beteiligen sich an der Initiative mit einer haltbaren, nachfüllbaren Verpackung, die auch in Geschäften erhältlich ist. Damit soll ein neues Konzept getestet werden, bei dem Verbraucher die Verpackung direkt auffüllen und wieder verwenden können.

Recycling von Produktnachfüllungen

Oral-B, seit über 50 Jahren führender Anbieter von Innovationen für die Mundhygiene, testet die Kreislauflösungen für seine aufladbaren elektrischen Zahnbürsten und Handzahnbürsten. Oral-B CLIC, ein neues, kultiges Design für Handzahnbürsten, besteht aus einem langlebigen Handstück mit einem einzigartigen Mechanismus, bei dem nur der Bürstenkopf ausgetauscht werden muss. Die Loop-Plattform recycelt gebrauchte Bürstenköpfe für manuelle und elektrische Zahnbürsten.

seit über 50 Jahren führender Anbieter von Innovationen für die Mundhygiene, testet die Kreislauflösungen für seine aufladbaren elektrischen Zahnbürsten und Handzahnbürsten. Oral-B CLIC, ein neues, kultiges Design für Handzahnbürsten, besteht aus einem langlebigen Handstück mit einem einzigartigen Mechanismus, bei dem nur der Bürstenkopf ausgetauscht werden muss. Die Loop-Plattform recycelt gebrauchte Bürstenköpfe für manuelle und elektrische Zahnbürsten. GilletteTM und VenusTM offerieren hochwertige Reisesets in langlebigen Verpackungen, die Verbraucher ebenso wie das Handstück behalten. Die gebrauchten Teile und Klingen dieser Pflegeprodukte werden für das weitere Recycling von TerraCycle beim Konsumenten abgeholt.

Recycling von gebrauchten Hygieneprodukten

PampersTM und AlwaysTM wollen die Abholung gebrauchter Hygieneprodukte an der Haustür der Kunden testen. Diese Produkte werden dann mittels einer bahnbrechenden Technologie recycelt, die Fater, das Joint Venture von P&G und der Angelini Group, entwickelt hat. Die Technologie verwandelt gebrauchte, absorbierende Hygieneprodukte in Sekundärrohstoffe für höherwertige Anwendungen.

"Wir nutzen die Resultate von Innovation und Konsumforschung aus mehr als 180 Jahren, um ein verantwortungsvolles Konsumverhalten zu fördern", so Virginie Helias, Vice President und Chief Sustainability Officer bei P&G. "Wir sind stolz, in Partnerschaft mit TerraCycle als erstes Unternehmen für Konsumgüter an diesem transformativen Programm teilzunehmen. Dies ist nur eine von vielen Maßnahmen im Rahmen unserer Ambition-2030-Ziele, nachhaltige Innovation zu beschleunigen und Kreislauflösungen voranzutreiben."

"Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen zu handeln. Wir setzen alles daran, mit der Wirkungskraft unserer globalen Präsenz und der Stärke unserer renommierten internationalen Marken mehr nachhaltige Lösungen zu entwickeln. Transformative Partnerschaften sind der Schlüssel, um diese Ziele zu erreichen; allein ist das nicht zu schaffen", fuhr Helias fort.

"Wir freuen uns, gemeinsam mit P&G und anderen globalen Marken, Händlern, Infrastrukturunternehmen und dem Weltwirtschaftsforum an Konzepten für umweltverträglichere Konsumgüter zu arbeiten", erklärte Tom Szaky, TerraCycle CEO. "Loop will nicht nur Verpackungsabfall minimieren, sondern auch die Produkterfahrung und unser Kaufverhalten deutlich verbessern. Die Plattform ermöglicht es Konsumenten, Produkte verantwortungsbewusst zu verbrauchen, die in speziell entwickelten, langlebigen, wiederverwendbaren oder vollständig recycelbaren Verpackungen angeboten werden. Aufgrund des Einflusses und der Präsenz renommierter Marken wie die von P&G sind wir in der Lage, das Verhalten von Verbrauchern zu ändern und die Skaleneffekte zu erzielen, die das Modell benötigt, um seine Ziele zu erreichen."

Funktionsweise von Loop

EINKAUF : Kunden rufen die Webseite von Loop oder die Webseiten der Partnerhändler von Loop auf und kaufen dort die renommierten Marken in ihrem neuen, abfallfreien Design.

: Kunden rufen die Webseite von Loop oder die Webseiten der Partnerhändler von Loop auf und kaufen dort die renommierten Marken in ihrem neuen, abfallfreien Design. LIEFERUNG : Kunden erhalten ihre neuen, langlebigen Produkte in der exklusiv entwickelten, modernen Versandtasche, bei der auf Einweg-Versandmaterial wie Kartons verzichtet wird.

: Kunden erhalten ihre neuen, langlebigen Produkte in der exklusiv entwickelten, modernen Versandtasche, bei der auf Einweg-Versandmaterial wie Kartons verzichtet wird. VERWENDUNG : Kunden genießen die Eleganz und den Komfort der neuartigen Behälter in der Gewissheit, keinen Abfall durch Wegwerfverpackungen zu verursachen.

: Kunden genießen die Eleganz und den Komfort der neuartigen Behälter in der Gewissheit, keinen Abfall durch Wegwerfverpackungen zu verursachen. ABHOLUNG : Die Verpackung muss nicht gereinigt und entsorgt werden. Sobald die Kunden das Produkt verbraucht haben, legen sie die leere Verpackung in die Loop-Tragetasche. Loop holt das Leergut direkt beim Kunden ab.

: Die Verpackung muss nicht gereinigt und entsorgt werden. Sobald die Kunden das Produkt verbraucht haben, legen sie die leere Verpackung in die Loop-Tragetasche. Loop holt das Leergut direkt beim Kunden ab. REINIGUNG : Die Wissenschaftler von Loop haben maßgeschneiderte Reinigungstechnologien entwickelt, sodass jedes Produkt sicher wiederverwendet werden kann.

: Die Wissenschaftler von Loop haben maßgeschneiderte Reinigungstechnologien entwickelt, sodass jedes Produkt sicher wiederverwendet werden kann. NACHFÜLLEN, RECYCELN ODER WIEDERVERWENDEN: Loop füllt sofort nach Bedarf Produkte auf und liefert die gefüllten Versandtaschen wieder an den Verbraucher zurück. Handelt es sich um aufbereitbare Produkte wie Windeln, Binden, Rasierklingen oder Bürstenköpfe, werden sie für die Wiederverwendung aufbereitet oder recycelt.

Auf Loop verfügbare Produkte von P&G Pantene Wir möchten, dass mehr Frauen in den Genuss von schönem Haar kommen, deshalb entwickeln wir kontinuierlich innovative Produkte und Verpackungen und verbessern ihre Qualität. Mit Shampoo und Haarspülung in einer Flasche, die unsere Liebe für die Ozeane und Umwelt symbolisiert, tragen wir dazu bei, den Verpackungsabfall insgesamt zu vermeiden. In Zusammenarbeit mit unserem Partner TerraCycle Loop wollen wir Einweg-Kunststoffflaschen vollständig durch langlebige Flaschen ersetzen und Lieferketten mit Nachfüllsystemen etablieren, in denen Abfall erst gar nicht entsteht. Diese einzigartigen Flaschen aus leichtem und gleichzeitig widerstandsfähigem Aluminium können als Teil des Loop-Systems gereinigt, nachgefüllt und wiederverwendet werden. Dies deckt sich mit unserem ehrgeizigen Ziel, in unserer Branche die Führungsposition einzunehmen. Tide Wir wissen, wie wichtig Sauberkeit ist für Sie, Ihre Familie und unseren Planeten. Deshalb haben wir Tide purclean entwickelt, das erste Waschmittel auf pflanzlicher Basis mit der Reinigungskraft von Tide. Die neue Flasche von Tide purclean besteht aus Edelstahl und hat einen einfachen Drehverschluss mit bequemem Ausgießer. Wenn Sie Ihr Waschmittel aufgebraucht haben, legen Sie einfach die nachfüllbare Flasche in Ihre Loop-Versandtasche, damit sie gereinigt, nachgefüllt und wiederverwendet werden kann. Tide purclean ist für die ganze Familie konzipiert: Es enthält keine Farbstoffe und ist auch bei empfindlicher Haut gut verträglich. Die Rezeptur wird an einem Standort hergestellt, der Windenergie zur Stromerzeugung nutzt und keine Produktionsabfälle für die Mülldeponie erzeugt. Damit ist Tide purclean die ideale umweltfreundliche Wahl, wenn es um die Zukunft unseres Planeten geht. Verwenden Sie Tide purclean, und vermeiden Sie die Umweltbelastung. Cascade Cascade sucht kontinuierlich nach Wegen, um Ihre Erfahrungen zu verbessern und stellt unsere Nachhaltigkeit mit unserer neuen, extrem haltbaren Verpackung unter Beweis. Wenn Sie Ihre Cascade ActionPacs verbraucht haben, legen Sie die nachfüllbare Flasche einfach in Ihre Loop-Versandtasche, damit sie gereinigt, nachgefüllt und wiederverwendet werden kann. Die Cascade Platinum ActionPacs beseitigen selbst hartnäckigste Essensreste, sodass Verbraucher auf den Vorspülgang verzichten können. Damit sparen sie bis zu 56 Liter (15 Gallonen) Wasser pro Geschirrspülladung. Multipliziert man diese Menge mit allen Anwendern, die den Vorspülgang verwenden, können allein in den USA bis zu 560 Milliarden Liter (150 Milliarden Gallonen) Wasser pro Jahr eingespart werden. Crest Crest nimmt eine Führungsposition bei nachhaltiger Innovation für Mundspülungen ein. Die alkohol-, peroxid- und parabenfreie Rezeptur von Crest Platinum erfrischt Ihren Atem und schützt Ihre Zähne vor Plaque. Crest Platinum ist in einer schönen, nachfüllbaren Glasflasche mit Edelstahlverschluss und schützender Silikonhülle erhältlich. Nachschub direkt an der Haustür der Verbraucher bedeutet, dass das Schleppen schwerer Flaschen der Vergangenheit angehört. Das ist wahrhaftig ein Grund, das schönste Lächeln zu zeigen. Ariel Wir wissen, wie wichtig strahlende Sauberkeit in kompakter Form ist für Sie, für Ihre Familie und unseren Planeten. Deshalb haben wir Ariel Pods geschaffen, unser innovativstes Waschmittel für höchste Reinheit. Wir bieten jetzt eine Familienbox für Ariel Pods an, die Sie immer wieder verwenden können. Wenn Sie das Waschmittel verbraucht haben, legen Sie die Familienbox einfach in Ihre Loop-Versandtasche, damit die Box gereinigt, sterilisiert, nachgefüllt und wiederverwendet werden kann. Vorbei sind die Zeiten, in denen Sie schwere Waschmittelpakete nach Hause schleppen und die Verpackung nach dem Waschen entsorgen mussten. Sie können Ariel 3in1 Pods selbst bei niedrigen Temperaturen verwenden und erhalten trotzdem die Reinigungsleistung von Ariel. Das Waschmittel wird in Frankreich in einer Anlage hergestellt, die Windenergie zur Stromerzeugung nutzt und keine Produktionsabfälle für die Mülldeponie erzeugt. Die Rezeptur der Ariel Pods enthält außerdem 70 weniger Wasser als das flüssige Ariel-Waschmittel und wurde nachhaltig entwickelt. .Immer außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Febreze Zur Demonstration seines kontinuierlichen Engagements für den Schutz der Umwelt bietet Febreze seine jüngste Innovation mit der Bezeichnung Febreze ONE in den USA und Zero% in Europa ebenfalls über die Loop-Plattform an, da das Produkt auch in einer wiederverwendbaren und recycelbaren Verpackung erhältlich ist. Febreze ONE/Zero% ist frei von Treibgas und schweren Duftstoffen und kann in der Luft und auf Textilien (Gewebe) verwendet werden. Dank der wasserbasierten Rezeptur (90 %) und einer patentierten Technologie, die aus Maisstärke gewonnenes Cyclodextrin als Inhaltsstoff verwendet, werden Gerüche nicht einfach nur überlagert, sondern neutralisiert und aus der Luft entfernt. Febreze ist bereits Teil des Recycling-Programms von TerraCycle. Bislang wurden über 1.000.000 Febreze-Verpackungen aus Mülldeponien überall auf der Welt recycelt. *Quelle: Internetbefragung, Oktober 2017 in Frankreich und Großbritannien, die 63 der 211 Befragten zeigt Oral-B Oral-B, seit mehr als 50 Jahren führender Innovationsanbieter im Bereich der Mundhygiene, will Kreislauflösungen für seine aufladbaren elektrischen und manuellen Zahnbürsten testen. Die Marke schließt sich Loop mit einer bahnbrechenden Neuerfindung seiner Kategorie der Handzahnbürsten an: Mit seinem neuen, kultigen Design reduziert Oral-B CLIC den Plastikabfall: Ein langlebiges Handstück aus einem einzigartigen Verbundmaterial, das vornehmlich aus wertvollen Mineralien besteht, ist mit dem einzigartigen ClicFit-Mechanismus ausgestattet. Dank dieses Mechanismus muss der Konsument lediglich den Bürstenkopf austauschen. Die Loop-Plattform recycelt gebrauchte Bürstenköpfe von manuellen und elektrischen Zahnbürsten. Gillette Seit über 115 Jahren steht Gillette für Präzisionstechnologie und unübertroffene Produktleistung, um das Leben von mehr als 800 Millionen Männern überall auf der Welt zu verbessern. Für den Gillette Fusion5 ProShield-Rasierer bieten wir ein hochwertiges Reiseset statt unserer traditionellen Verpackung. Dieses Reiseset können unsere Kunden zusätzlich zu dem Handstück des Rasierers aufbewahren. Eine Ersatzrasierklinge entspricht etwa der Anzahl an Rasuren in einem Monat. Sobald Sie neue Rasierklingen benötigen, können Sie die gebrauchten Klingen zwecks Recycling in ihrer Loop-Versandtasche zurückschicken. Gillette Venus Gillette Venus, die weltweit führende Marke für Damenrasierer, geht den nächsten Schritt in Richtung des Ziels, zu 100 recycelbare oder wiederverwendbare Verpackungen sowie haltbare und nachhaltige Produktlösungen zu entwickeln, die Frauen überall auf der Welt begeistern. Gillette Venus unterstützt die Verwendung langlebiger Handstücke und Lieferketten für Rasierklingen mit integrierten Recyclingsystemen. Wir stellen unsere jüngste Innovation vor: den Rasierer Venus Platinum Extra Smooth. Er verfügt über das erste Venus-Handstück aus Metall, dessen ergonomisches Design eine bessere Kontrolle der Rasur ermöglicht und sicherstellt, dass der Rasierer über lange Zeit eine zentrale Rolle im Pflegeprogramm jeder Frau spielt. Die Rasieraufsätze bestehen aus 5 hochwertigen Klingen, die in einer wiederverwendbaren Metalldose geliefert werden. Wenn die Klingen ersetzt werden müssen, legen Sie sie einfach in die Loop-Versandtasche. Loop holt die Tasche ab und recycelt die Klingen, während Sie neue Klingen nutzen. Pampers und Always Pampers und Always engagieren sich für ökologische Nachhaltigkeit, und wir spielen eine wichtige Rolle bei der Reduzierung von Plastikmüll und dem Ausbau der Kreislaufwirtschaft. Bei der Einführung eines optimalen Recyclingprogramms für Hygieneprodukte, einschließlich Babywindeln und Binden oder Slipeinlagen für Frauen, sind wir Wegbereiter und geben gebrauchten Produkten ein neues Leben. Pampers und Always sind weltweit die ersten absorbierenden Hygieneprodukte, die mithilfe der neuen, fortschrittlichen Technologie von Fater für Upcycling aufbereitet werden. Fater, ein Joint Venture von P&G und Angelini, stellt Pampers und Always in Italien her. Wir wollen diese Technologie zum ersten Mal mit ausgewählten Kunden in Frankreich auf der Loop-Plattform testen. Ein haltbarer und wiederverwendbarer Behälter für AHP mit Pampers- und Always-Produkten wird direkt zu Ihnen nach Hause geliefert. Das Spezialdesign des Behälters bietet verschiedene Merkmale: hermetische Versiegelung, Aktivkohlefilter zur Vermeidung von Gerüchen, einfache Handhabung dank drehbarem Deckel und ästhetisches Design, das zu jedem Wohnstil passt. Sie legen Ihre Windeln und Binden einfach in den Behälter. Wenn dieser voll ist, können Sie ihn zur Reinigung und Sterilisierung abholen lassen. Danach wird er, gefüllt mit neuen Pampers- und Always-Produkten, wieder an Sie geliefert. Ihre gebrauchten, absorbierenden Hygieneprodukte werden zur Weiterverarbeitung an Recyclinganlagen geliefert.

