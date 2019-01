"Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu INF-Vertrag:

"Im Moment (...) ist die Liste der Themen, bei der die Regierung Trump und die Bundesregierung nicht vom gleichen Blatt ablesen, ziemlich lang. (...) Seit Präsident Trump die Aussetzung des [INF-]Vertrags angekündigt hat, weil Russland den Vertrag verletzt, herrscht große Aufregung. Denn es droht dann fast unvermeidlich eine neue Debatte über atomare Nachrüstung, und die will die Koalition (...) ganz gewiss nicht. Deswegen, aber nicht nur deswegen, will Maas den Vertrag retten; wobei der Berliner Politik schon klar ist, wer den Vertrag in den vergangenen Jahren verletzt hat und wer nun darauf reagiert: Russland hat vertragswidrig Marschflugkörper mittlerer Reichweite disloziert. Die russische Führung setzt eine Unschuldsmiene auf und macht Propagandavorführungen. Das reicht natürlich nicht. Sie muss abrüsten."/al/DP/he

