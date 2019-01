"Südkurier" zu Diesel:

"Die Reaktionen auf den Lungenärzte-Protest sprechen Bände: Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) jubelt, Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) ärgert sich - jeder, wie es ihm in den persönlichen Diesel-Kram passt. Dem Bürger nützt das nichts: Er bräuchte dringend Klarheit. Einfach so weiterlaufen lassen, darf die Politik die Sache nun nicht mehr. Die Wissenschaft mag gespalten sein, ab welcher Konzentration von Stickoxiden Gefahr ausgeht. Die Politik aber kann sich nicht auf Unausgegorenes einlassen. Dafür hängt zuviel dran: Das Wohl der Autoindustrie und die Mobilität in den Städten einerseits, aber auch die Gesundheit ihrer Bewohner. Entweder sind die festgelegten Grenzwerte tatsächlich notwendig, oder eben nicht. Nur davon kann abhängen, ob Fahrverbote Gültigkeit haben und Zehntausende von Dieselfahrzeugen abgewrackt werden müssen. Fest steht: Wer dieses Chaos nicht löst, dem fällt es bei der nächsten Wahl auf die Füße."/al/DP/he

