Auch sieben Jahre nach der geplatzten Eröffnung des Hauptstadtflughafens BER werden noch Baumängel in dem neuen Terminal in Schönefeld abgearbeitet. Über den aktuellen Stand muss Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup am Freitag (10.00 Uhr) den Aufsichtsrat informieren. Im Blickpunkt stehen dabei falsch verlegte Kabel für Notstrom und Sicherheitsbeleuchtung, außerdem die Brandmeldeanlage.

Die Kontrolleure dürften auch über den Sinneswandel der Lufthansa diskutieren. Deren Vorstandschef Carsten Spohr hatte angeregt, den Berliner Flughafen Tegel nach der geplanten BER-Eröffnung 2020 in Betrieb zu lassen.

Lütke Daldrups Vorgänger Karsten Mühlenfeld muss ebenfalls am Freitag (11.00 Uhr) Rechenschaft über sein Krisenmanagement ablegen. Der Ingenieur, der von 2015 bis 2017 Flughafenchef war, wird im Untersuchungsausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses erwartet./bf/DP/he

